İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...
25 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YENİ, SİTELER, ÖRNEKKENT
|25.01.2024 saat 17:45ile 20:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK A. Ş. TARAFINDAN YAPILAN PLANLI ENERJİ KESİNTİSİNİN UZUMASINDAN DOLAYI DEPO SEVİYELERİ DÜŞMÜŞTÜR DEPO SU SEVİYELERİ YÜKSEKENE KADAR 3 SAAT YENİ SİTELER VE ÖRNEKKENT MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
|BAYINDIR
|SADIKPAŞA, FATİH, MİTHATPAŞA, YENİ, DEMİRCİLİK
|25.01.2024 saat 12:00ile 19:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Bayındır Merkez Mahallerinde Gediz Bakım Ve Onarım Çalışmalarından Dolayı Basınç Düşüklüğü Yaşanmakta Olup Üst Kodlarda Yaşanabilecek Su Kesintisi Nedeni ile Bilgilendirme Amaçlı Kesinti İlanı Girilmiştir.
|BUCA
|KAYNAKLAR MERKEZ, 29 EKİM
|25.01.2024 saat 16:30ile 19:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÜRLEK İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|KİRAZ
|YENİ
|23.01.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|FATİH, YILDIRIM
|25.01.2024 saat 17:30ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ (DOĞAL GAZ)
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|25.01.2024 saat 17:30ile 20:20 arasındayaklaşık 2 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|( EKİP ÇALIŞMASI )
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ
|25.01.2024 saat 16:30ile 19:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ SEYREKLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|TORASAN, İÇMELER
|25.01.2024 saat 08:45ile 14:00 arasındayaklaşık 5 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Boru Deplasman Çalışması