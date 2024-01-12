İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Ocak Cuma İzmir su kesintisi saatleri!
12 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|DOĞANLAR, MEVLANA
|12.01.2024 saat 15:10ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ DOĞANLAR MAHALLESİ 1530/3 SOKAK İÇİNDE OLUŞAN BRANŞMAN BORU ARIZASININ TAMİRİ İŞLEMİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN DOĞANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|ÇEŞME
|CUMHURİYET
|12.01.2024 saat 16:30ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3, ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 4510 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KONAK
|HUZUR, ZEYBEK, ANADOLU, TRAKYA
|12.01.2024 saat 16:45ile 18:15 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2414---40ÖNÜ
|MENDERES
|DEĞİRMENDERE
|12.01.2024 saat 16:50ile 18:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ana boru arızası
|URLA
|YENİCE, YENİ, CAMİATİK, SIRA, YELALTI
|12.01.2024 saat 17:10ile 19:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası