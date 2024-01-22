İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri!
22 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH
|19.01.2024 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (14. 00-16:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|FOÇA
|HACIVELİ
|22.01.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|40 SK. 40/1 SK. ve CİVARI ETKİLENİR.
|KARŞIYAKA
|MUSTAFA KEMAL
|22.01.2024 saat 13:45ile 15:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6753/21 SOKAK İÇİ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 6753/21 X 6794 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KONAK
|GÖZTEPE, MİTHATPAŞA, ÇANKAYA
|22.01.2024 saat 16:45ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|NECİP MİRKELAMOĞLU SOKAK NO:13 ÖNÜ İÇİN
|MENDERES
|ÖZDERE CUMHURİYET
|20.01.2024 saat 14:30ile 15:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3076 SK VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|GERELİ, KIŞLA, TÜRKÖNÜ, YOLÜSTÜ, GÜNLÜCE, KARADOĞAN, YENİCEKÖY
|22.01.2024 saat 09:00ile 16:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERELİ, KIŞLA, TÜRKÖNÜ, YOLÜSTÜ, GÜNLÜCE, KARADOĞAN, YENİCEKÖY MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|TİRE
|İBNİ MELEK
|20.01.2024 saat 18:30ile 21:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAYIRLI HATTI