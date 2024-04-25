İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
25 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, BAYRAKLI, ADALET
|25.04.2024 saat 15:40ile 17:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2129--30
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA
|25.04.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER VE KÜÇÜKKAYA MAHALLESİNDE 2 SAAT (16:30-18:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇEŞME
|OVACIK
|15.04.2024 saat 11:00ile 30.04.2024 saat 11:00 arasında yaklaşık 15 günsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|OVACIK MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 3. ETAP ULUBOL MÜTEAHHİT FİRMASI TARAFINDAN DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|ÇİĞLİ
|MALTEPE
|25.04.2024 saat 16:20ile 17:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8090 SOKAK NO:19 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 8102 X 8090 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|KARABURUN
|İSKELE
|25.04.2024 saat 08:00ile 26.04.2024 saat 09:00 arasında yaklaşık 1 gün 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSKELE MAHALLESİ DELİKLİTAŞ CADDESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDN DELİKLİTAŞ CADDESİ, BODRUM CADDESİ, SAİPALTI KÜME EVLERİ, İSKELE LİMAN TARAFI, KUYUCAK CADDESİ, SİESTA SOKAK, BURGAZ ARKASI, MİMOZA KOYU, BAMBU SOKAK VE EFES SİTEAİ ALT KISIMLARI ETKİLENECEKTİR.
|KİRAZ
|DOĞANCILAR
|25.04.2024 saat 08:00ile 19:00 arasındayaklaşık 11 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KİRAZ İLÇESİ DOĞANCILAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.