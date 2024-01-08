İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...
8 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU
|08.01.2024 saat 17:40ile 19:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BAYRAKLI İLÇESİ MAHSUROGLU MAHALLESİ ALİ İZZETBEGOVİÇCADDESİ SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN MAHSUROGLU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|BERGAMA
|GAZİOSMANPAŞA
|07.01.2024 saat 11:20ile 13:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÇEŞME
|ALAÇATI
|08.01.2024 saat 09:30ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|18000 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KINIK
|BADEMALAN
|01.01.2024 saat 10:40ile 02.01.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 6 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|BADEMALAN MAHALLESİ DALGIÇ POMPA ARIZASI NEDENİYLE 02. 01. 2024 TARİHİNE KADAR MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.