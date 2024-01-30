İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Ocak Salı İzmir su kesintisi saatleri...
30 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|BAYRAKLI MAH, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI
|30.01.2024 saat 17:05ile 19:05 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1642 SOKAK NO. 6 İÇİN
|BERGAMA
|ZEYTİNDAĞ
|29.01.2024 saat 10:00ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİNDE 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇİĞLİ
|BALATÇIK, AHMET EFENDİ
|30.01.2024 saat 17:00ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8923/1 SOKAK NO:1 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 8909 SOKAK İÇİNDEKİ HAT VANASI KAPATILDI.
|MENEMEN
|29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL
|30.01.2024 saat 12:15ile 19:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ(KANAL)
|SEFERİHİSAR
|DÜZCE
|30.01.2024 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Seferihisar düzce 4204 sokak ana boru arızası sebebiyle tahmini saat 5 gibi verilmesi pilanlanmaktadır
|URLA
|DEMİRCİLİ
|30.01.2024 saat 13:00ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|URLA
|ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY, M.FEVZİ ÇAKMAK
|30.01.2024 saat 14:30ile 17:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası