İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...
29 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|DALYAN
|29.02.2024 saat 17:30ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 4185 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|MALTEPE
|29.02.2024 saat 16:40ile 18:20 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8108 SOKAK NO:32 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SUKESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. CEMİL MERİÇ X 6779/4 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|KARABAĞLAR
|CENNETOĞLU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKUŞU
|29.02.2024 saat 16:50ile 17:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5707 SOKAK NO. 13 İÇİN
|TİRE
|AKÇAŞEHİR
|29.02.2024 saat 12:00ile 14:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası