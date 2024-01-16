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İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!

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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Ocak Salı İzmir su kesintisi saatleri!

16 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ

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