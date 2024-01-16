İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Ocak Salı İzmir su kesintisi saatleri!
16 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YUKARI ŞEHİTKEMAL
|16.01.2024 saat 14:30ile 18:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POMPA ARIZASI NEDENİYLE YUKARIŞEHİTKEMALE SU VERİLEMİYOR
|ÇEŞME
|İSMET İNÖNÜ
|16.01.2024 saat 10:30ile 15:30 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAĞATAY ŞENER MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KANAL İMALATI ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE 2170 SOKAK VE CİVARINDASU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|MENDERES
|ÇİLEME
|16.01.2024 saat 16:30ile 19:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTİRİK ARIZASI SEBEBİYLE
|MENEMEN
|KASIMPAŞA, MERMERLİ
|16.01.2024 saat 17:45ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|KASIMPAŞA VE MERMERLİ MAHALLE'LERİNİN BİR KISMI ETKİLENİYOR. (MÜTEAHHİT FİRMANIN ANABORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ)
|ÖDEMİŞ
|BOZDAĞ
|16.01.2024 saat 16:20ile 19:20 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BOZDAĞ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.