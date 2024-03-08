İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
8 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|MALTEPE
|08.03.2024 saat 10:50ile 12:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÇEŞME
|DALYAN
|08.03.2024 saat 11:00ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 4225 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|CUMHURİYET
|08.03.2024 saat 16:00ile 20:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 4519 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|MENEMEN
|YEŞİL PINAR, GÖLCÜK, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK, IRMAK
|08.03.2024 saat 10:10ile 16:00 arasındayaklaşık 5 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE. . .
|MENEMEN
|ÇAVUŞ, MUSABEY, KESİK
|08.03.2024 saat 14:30ile 16:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE. . .
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|08.03.2024 saat 09:00ile 13:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ ARZASINDAN DOLAYI ORHANLI BÖLGESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|TİRE
|KAHRAT
|08.03.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TORBALI
|FEVZİ ÇAKMAK, AYRANCILAR
|08.03.2024 saat 16:45ile 17:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR