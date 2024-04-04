İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
5 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|GÜMÜŞPALA, ORG.NAFİZ GÜRMAN
|04.04.2024 saat 16:25ile 17:25 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7040 SOKAK No:12 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 7020 X 7057 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|BUCA
|FIRAT
|04.04.2024 saat 16:05ile 18:05 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|272/5 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|KARABURUN
|İSKELE
|04.04.2024 saat 17:00ile 22:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSKELE MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN TARİŞBANK SİTESİ, İNCİRLİKOY MEVKİ, BORDRUM CADDESİ, SAİPALTI KÜME EVLERİ VE BURGAZ CADDE ETKİLENECEKTİR.
|KEMALPAŞA
|YUKARIKIZILCA MERKEZ
|04.04.2024 saat 15:30ile 16:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ
|04.04.2024 saat 15:40ile 17:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|DEMİRCİLİ
|04.04.2024 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası