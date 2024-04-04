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İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!

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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

5 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi İzmir Gündem Yaşam Haberler

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