İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 6 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
6 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|SİTELER, YENİ, ÖRNEKKENT
|06.03.2024 saat 09:20ile 18:20 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÇEŞME
|ILDIR
|06.03.2024 saat 15:00ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 37246 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|DALYAN
|06.03.2024 saat 15:20ile 16:30 arasındayaklaşık 1 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 4191 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|YENİ MAHALLE, ATAŞEHİR
|06.03.2024 saat 15:50ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8041 SOKAK NO:29 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ATA SANAYİ SAYAÇ KAPATILDI.
|FOÇA
|CUMHURİYET
|06.03.2024 saat 11:30ile 15:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|FOÇA
|FEVZİ ÇAKMAK
|06.03.2024 saat 12:00ile 15:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|ANA BORU ARIZASI
|KARŞIYAKA
|AKSOY
|06.03.2024 saat 16:40ile 17:40 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|1735 SOKAK NO:50 ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR 1735 X 1730 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|MENEMEN
|85.YIL CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ
|06.03.2024 saat 14:30ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. .
|TİRE
|BOYNUYOĞUN, ADNAN MENDERES
|06.03.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TORBALI
|İNÖNÜ
|06.03.2024 saat 15:25ile 17:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR