İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16-17 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
16 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE
|16.04.2024 saat 14:00ile 20:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİŞAKRANA SU VERİLEMİYOR.
|ÇEŞME
|OVACIK
|15.04.2024 saat 11:00ile 22.04.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 6 gün 13 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|OVACIK MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 1. ETAP İKMAL İHALESİ KAPSAMINDA YENİ DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|16.04.2024 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ 1045 SOKAKTA MMEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYYI SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER
|16.04.2024 saat 18:15ile 19:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|CEVDET BİLSAY CADDESİ No:22 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE CEVDET BİLSAY CADDESİ X ZÜBEYDE HANIM CADDESİ KVŞ.
|MENDERES
|ORTA
|16.04.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ORTA MAH. SAHİL TARAFINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|URLA
|M.FEVZİ ÇAKMAK
|16.04.2024 saat 09:25ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|ANABORU ŞEBEKE YENİLENMESİNDEN DOLAYI SU VERİLEMEYECEK