İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
19 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|EGEMENLİK
|19.04.2024 saat 16:05ile 17:05 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|BORNOVA İLÇESİ EGEMENLİK MAHALLESİ 6130 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN VANA ARIZASI SEBEBİYLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BU KESİNTİDEN EGEMENLİK MAHALLESİ BİR KISMI ETKİLECEKTİR
|ÇEŞME
|OVACIK
|15.04.2024 saat 11:00ile 22.04.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 6 gün 13 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|OVACIK MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 1. ETAP İKMAL İHALESİ KAPSAMINDA YENİ DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|KİRAZ
|UMURLU
|19.04.2024 saat 08:30ile 19:00 arasındayaklaşık 10 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KİRAZ İLÇESİ UMURLU MAHALLESİ FRANŞA MELEKALANI MEVKİYİ BESLEYEN MOTOR POMPA ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|VİLLAKENT, 85.YIL CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, GÜNERLİ, TUZÇULLU, SÜZBEYLİ
|19.04.2024 saat 10:40ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|(VİLLAKENT KİFLİ YAŞAM EVLERİ) MÜTAHİTÇALIŞMASI KAYNAKLI DEPO ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE
|ÖDEMİŞ
|BUCAK
|19.04.2024 saat 16:50ile 18:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BUCAK MAHALLESİNDE Kİ SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|AYRANCILAR
|19.04.2024 saat 15:50ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|URLA
|TORASAN
|19.04.2024 saat 13:45ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası