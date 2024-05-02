İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
2 MAYIS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE
|02.05.2024 saat 15:55ile 17:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇEŞME
|DALYAN
|29.04.2024 saat 11:00ile 06.05.2024 saat 08:00 arasında yaklaşık 6 gün 21 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DALYAN MAHALLESİ 4000, 4004, 4030, 4066, 4169, 4170, 4171 SOKAKLARDA OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 3. ETAP ULUBOL MÜTEAHHİT FİRMASI TARAFINDAN DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ SAYAÇ YERLERİNİN HAZIRLIKLARI YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|MENEMEN
|ZAFER, KAZIMPAŞA, AHIHIDIR
|02.05.2024 saat 15:45ile 17:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|KANAL ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE. .
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ, HACIHASAN, ÇAYLI, ORHANGAZİ, KÖFÜNDERE, YENİKÖY, DEMİRCİLİ, IŞIK, KARADOĞAN, SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY
|02.05.2024 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BİRGİ, HACIHASAN, ÇAYLI, ORHANGAZİ, KÖFÜNDERE, YENİKÖY, DEMİRCİLİ, IŞIK, KARADOĞAN, SEYREKLİ VE ŞİRİNKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|AKARCA
|02.05.2024 saat 18:30ile 22:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle sular verilememektedir.
|URLA
|ALTINTAŞ, ATATÜRK, CAMİATİK, HACI İSA, YENİKENT, YENİ, YENİCE, NAİPLİ, RÜSTEM, SIRA, YAKA, YELALTI
|02.05.2024 saat 14:00ile 19:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|URLA500'LÜK DUKDİL ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI URLA'NIN TÜM MAHALLELERİNE SAAT 17:00 KADAR SU VERİLEMİYİCEKTİR.
|URLA
|İSKELE, ATATÜRK
|02.05.2024 saat 16:20ile 19:20 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ADA YOLU KARŞISI
|URLA
|DENİZLİ
|02.05.2024 saat 17:50ile 18:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|62 SOKAK VE CİVARI