Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

2 MAYIS İZMİR SU KESİNTİSİ

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Karşıyaka Bergama Kiraz İzmir Gündem Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fatih Erbakan, 'Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz' diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu

Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş

Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum

Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi

5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde 'yeri sağlam' denilen 5 bakan

AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı

ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
title