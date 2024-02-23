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İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!

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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Şubat Cuma İzmir su kesintisi saatleri...

23 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BORNOVADOĞANLAR, MEVLANA23.02.2024 saat 16:30ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.Branşman ArızasıBORNOVA İLÇESİ DOĞANLARMAHALLESİ 1422 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİYLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BU KESİNTİDEN DOĞANLAR MAHALLESİ BİR KISMI ETKİLECEKTİR
MENEMENIRMAK, GÖLCÜK, YEŞİL PINAR, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK23.02.2024 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.Müteahhit ÇalışmasıKANALİZASYON MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI (ASARLIK)
SEFERİHİSARCAMİKEBİR, TURABİYE, HIDIRLIK, ÇOLAK İBRAHİM BEY, SIĞACIK23.02.2024 saat 13:30ile 19:00 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıTEDAŞ KAYNAKLI ELEKTİRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI
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