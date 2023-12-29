İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
29 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|TURABEY, İNKILAP
|29.12.2023 saat 15:45ile 17:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE TURABEY VE İNKİLAP MAHALLESİNDE 2 SAAT (15:45-17:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|YEŞİLOVA
|29.12.2023 saat 15:30ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|4047 SOKAK NO. 75 İÇİN
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK
|29.12.2023 saat 17:30ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|208 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KARŞIYAKA
|BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER
|29.12.2023 saat 17:50ile 18:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|ATATÜRK BULVARI NO:54 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ATATÜRK BULVARI X BAHRİYE ÜÇOK KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KİRAZ
|CUMHURİYET
|29.12.2023 saat 08:30ile 10:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|ALSANCAK, KÜLTÜR
|29.12.2023 saat 17:50ile 19:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1445SOKAK NO. 5 İÇİN
|MENDERES
|ÇİLEME
|29.12.2023 saat 16:50ile 20:20 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU TAMİRİ
|ÖDEMİŞ
|MEŞRUTİYET, TÜRKMEN
|29.12.2023 saat 17:40ile 20:40 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ MEŞRUTİYET ( ATİLLA SOKAK ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MEŞRUTİYET VE TÜRKMENMAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|İSA BEY
|29.12.2023 saat 18:00ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSABEY MAH2044 SOKAK1 SAAT SU KESINTISİ
|URLA
|GÜLBAHÇE
|29.12.2023 saat 14:30ile 20:00 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TEDAŞIN PLANLI ELEKTİRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI