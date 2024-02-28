İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
28 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|DALYAN
|28.02.2024 saat 16:30ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 4070 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|KEMAL ATATÜRK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
|28.02.2024 saat 16:30ile 20:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GERENKÖY TAMAMI ETKİLENİR.
|FOÇA
|ATATÜRK
|28.02.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDEDE CAD. ÜZT KISIM DEVLET HASTANESİ ÇEVRESİ ETKİLENİR.
|KARABAĞLAR
|ÜÇKUYULAR, ESENTEPE, MUAMMER AKAR, GENERAL KAZIM ÖZALP, POLİGON
|28.02.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|14--6ÖNÜ
|KARABURUN
|İNECİK
|28.02.2024 saat 09:30ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İNECİK MAHALLESİ ÇUKURBAĞ MEVKİ'NDE YENİ HAT DÖŞEME İŞLEMİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN ÇUKURBAĞ MEVKİ ETKİLENECEKTİR.
|MENEMEN
|KIR
|28.02.2024 saat 12:30ile 17:30 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. . EMİRALEM
|TORBALI
|KUŞÇUBURUN, YAZIBAŞI
|28.02.2024 saat 12:30ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|URLA
|HACI İSA, YELALTI, RÜSTEM
|28.02.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası