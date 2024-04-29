İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
29 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE
|29.04.2024 saat 11:00ile 13:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA, YALNIZEV
|28.04.2024 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÇEŞME
|OVACIK
|15.04.2024 saat 11:00ile 30.04.2024 saat 11:00 arasında yaklaşık 15 günsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|OVACIK MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 3. ETAP ULUBOL MÜTEAHHİT FİRMASI TARAFINDAN DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|ÇEŞME
|DALYAN
|29.04.2024 saat 11:00ile 06.05.2024 saat 08:00 arasında yaklaşık 6 gün 21 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DALYAN MAHALLESİ 4000, 4004, 4030, 4066, 4169, 4170, 4171 SOKAKLARDA OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 3. ETAP ULUBOL MÜTEAHHİT FİRMASI TARAFINDAN DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ SAYAÇ YERLERİNİN HAZIRLIKLARI YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|KİRAZ
|YAĞLAR
|29.04.2024 saat 09:40ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|YAĞLAR OVA MAHALLESİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KİRAZ
|OLGUNLAR
|29.04.2024 saat 10:35ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|OLGUNLAR MAHALLESİNE YENİ AÇILAN SONDAJ KUYUSUNUN BAĞLANTİSI YAPILMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|KIR, AYVACIK, BAĞCILAR, SÜLEYMANLI, ÇALTI, TELEKLER, BURUNCUK, GÖRECE, EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA
|29.04.2024 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE
|MENEMEN
|CUMHURİYET
|29.04.2024 saat 17:20ile 21:20 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|CUMHURİYET MAHALLESİ'NİN BİR KISMI ETKİLENİYOR. .