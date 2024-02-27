İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri...
27 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ALPASLAN, CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI, MUHİTTİN ERENER, ÇAY
|27.02.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1620/12 SOKAK NO:12 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|ÇEŞME
|SAKARYA
|27.02.2024 saat 16:30ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU AIZASI NEDENİYLE 3171 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|MENEMEN
|KIR
|27.02.2024 saat 10:15ile 18:30 arasındayaklaşık 8 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. . EMİRALEM
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR
|27.02.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|89/1 sok. Anaboru arızasından dolayı bölgeye sular verilememektedir