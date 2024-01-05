İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Ocak 2024 günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
5 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YUKARI ŞAKRAN
|05.01.2024 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİŞAKRANA SU VERİLEMİYORR. .
|BORNOVA
|DOĞANLAR
|05.01.2024 saat 15:45ile 17:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1530/1 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN DOĞANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|05.01.2024 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|İSALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE.
|KARABAĞLAR
|BELİRSİZ(KARABAĞLAR), LİMONTEPE, ALİ FUAT ERDEN, SALİH OMURTAK
|05.01.2024 saat 09:45ile 18:45 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9780 İLE 9700 KVŞ İÇİN
|KINIK
|BADEMALAN
|01.01.2024 saat 10:40ile 02.01.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 6 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|BADEMALAN MAHALLESİ DALGIÇ POMPA ARIZASI NEDENİYLE 02. 01. 2024 TARİHİNE KADAR MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KİRAZ
|CERİTLER
|05.01.2024 saat 16:15ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|TÜRKELLİ, FATİH, HATUNDERE
|05.01.2024 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE
|ÖDEMİŞ
|GERÇEKLİ
|05.01.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GERÇEKLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TİRE
|HÜRRİYET
|05.01.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAŞTA İSTASYON CD OLMAK ÜZERE HÜRRİYET MH BELLİ KESİMLERİNDE SULAR KESİLECEKTİR.