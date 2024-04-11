İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
12 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|FOÇA
|YENİBAĞARASI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|11.04.2024 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|7. ALAY İSALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SADULLAH SEVER KÜME EVLER ve AYNI HATTAN SU ALAN ABONELER ETKİLENİR.
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
|11.04.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1851 SOKAK NO:57 ANA VANAARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ZÜBEYDE HANIM X CEVDET BİLSAY KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|TORBALI
|AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK, TÜRKMENKÖY, İNÖNÜ
|11.04.2024 saat 13:00ile 19:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|gediz-edaş arızası nedeniyle su verilememektedir. . . .