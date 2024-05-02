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Şaphane'de Kiraz Sineği ile Mücadele Çalışmaları

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları kapsamında feromon tuzakları yerleştirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde feromon tuzakları yerleştirme işlemleri yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçenin en önemli gelir kaynağı olan kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) zararlısı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde feromon tuzakları yerleştirme çalışması yapıldığı, tuzakların günlük takiplerinin yapıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şaphane Kütahya Kiraz Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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