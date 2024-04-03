İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
4 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÖDEMİŞ
|ARTICAK, MURSALLI, DOLAYLAR, GÜNLÜCE, ÇAĞLAYAN, ÇOBANLAR, GÖLCÜK
|03.04.2024 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ARTICAK, MURSALLI, DOLAYLAR, GÜNLÜCE, ÇAĞLAYAN,ÇOBANLAR, GÖLCÜKMAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|TORBALI
|PANCAR, KAZIM KARABEKİR
|03.04.2024 saat 17:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|URLA
|DEMİRCİLİ
|03.04.2024 saat 17:20ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILMAKTADIR