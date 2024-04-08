İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
9 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER
|08.04.2024 saat 14:00ile 18:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 4 SAAT (14:00-17:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇİĞLİ
|YENİ MAHALLE, ATAŞEHİR
|08.04.2024 saat 16:30ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8037 SOKAK NO:27 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. HAVAALANI X 8200 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|TİRE
|ESKİOBA
|08.04.2024 saat 09:00ile 11:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası