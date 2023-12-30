İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 31 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
31 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BALÇOVA
|ÇETİN EMEÇ
|30.12.2023 saat 18:30ile 20:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz edaş a. ş kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı bölgeyi besleyen pompalar devre dışı kamıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|ÇİĞLİ
|ATAŞEHİR
|30.12.2023 saat 19:40ile 20:40 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8018 SOKAK NO:6 ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ APMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 8014 X 8018 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|KARABAĞLAR
|CENNETÇEŞME, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, LİMONTEPE, ÖZGÜR, YAŞAR KEMAL
|30.12.2023 saat 18:30ile 20:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz edaş a. ş kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı bölgeyi besleyen pompalar devre dışı kamıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|MENDERES
|OĞLANANASI ATATÜRK
|30.12.2023 saat 12:45ile 16:10 arasındayaklaşık 3 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OĞLANANASI ATATÜRK ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTATIR
|MENEMEN
|TÜRKELLİ, FATİH, YILDIRIM
|30.12.2023 saat 14:00ile 19:30 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ALTYAPI VE MÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE