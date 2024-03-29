İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
30 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA
|29.03.2024 saat 15:00ile 19:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER VE KADRİYE MAHALLESİNDE 4 SAAT (15:00-19:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENEMEN
|FATİH, YILDIRIM
|29.03.2024 saat 16:30ile 20:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ÇALIŞMASI SONRASINDA, OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE. . (TÜRKELLİ)
|MENEMEN
|GAZİ, CUMHURİYET
|29.03.2024 saat 19:20ile 20:45 arasındayaklaşık 1 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI, KURUCUOVA, MESCİTLİ, GERELİ, OVAKENT, ERTUĞRUL, EMİRLİ, ÇAYLI, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, YENİCEKÖY
|29.03.2024 saat 09:00ile 19:00 arasındayaklaşık 10 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYMAKÇI, KURUCUOVA, MESCİTLİ, GERELİ, OVAKENT, ERTUĞRUL, EMİRLİ, ÇAYLI, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, YENİCEKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|29.03.2024 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Kurtuluş sokak 2 saat su kesintisi.