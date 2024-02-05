İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Şubat Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Şubat Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...
5 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|YENİ, CAMİİ, ORTA, KURT, HACI BEŞİR, HACI İBRAHİM
|05.02.2024 saat 16:05ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDİYLE SU KESİNTİSİ VAR. EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
|BERGAMA
|FATİH
|05.02.2024 saat 10:45ile 12:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (10:45-12:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|MERKEZ
|05.02.2024 saat 11:30ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|FEVZİPAŞA ACDDESİ - 4601 SOKAK KESİŞİMİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|BORNOVA
|DOĞANLAR
|05.02.2024 saat 17:10ile 18:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ DOĞANLAR MAHALLESİ HACILARKIRI CADDESİ SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN DOĞANLAR MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR
|BORNOVA
|GÜRPINAR
|05.02.2024 saat 17:25ile 19:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ GURPINAR MAHALLESİ 7056/1 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN GURPINAR VE KEMALPAŞA MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR
|MENEMEN
|FATİH, YILDIRIM
|05.02.2024 saat 14:00ile 18:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|İZMİRGAZ MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI KESİNTİ.
|MENEMEN
|ATATÜRK, CAMİİKEBİR, GAYBİ, AHIHIDIR, KASIMPAŞA, KAZIMPAŞA, MERMERLİ, SEYDİNNASRULLAH, TÜLBENTLİ, ZAFER, ESATPAŞA, UĞUR MUMCU
|06.02.2024 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|K. 5 POMPA İSTASYONUNDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BELİRTİLEN SAATLER ARASINDA 06. 02. 2024 SALI GÜNÜ POMPALAR DURDURULACAK.
|ÖDEMİŞ
|GÖLCÜK, OĞUZLAR, OCAKLI, MURSALLI, KÜÇÜKAVULCUK, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, BEYAZITLAR, BAYIRLI
|05.02.2024 saat 09:00ile 15:30 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖLCÜK, OĞUZLAR, OCAKLI, MURSALLI, KÜÇÜKAVULCUK, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, BEYAZITLAR VE BAYIRLI MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SELÇUK
|CUMHURİYET
|05.02.2024 saat 15:50ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5205 sokak vebağlı kollar sanayii sitesi
|URLA
|ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY
|05.02.2024 saat 16:40ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası