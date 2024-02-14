İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri!
14 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|REİSDERE
|14.02.2024 saat 09:30ile 19:00 arasındayaklaşık 9 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6071/1 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|DİKİLİ
|DELİKTAŞ
|14.02.2024 saat 11:30ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DELİKTAŞ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİMEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE DELİKTAŞ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|14.02.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİNDEMEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI SİTELER VE SAHİL BÖLGESİND SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|9 EYLÜL, İSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS
|14.02.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MENEMEN BELEDİYESİNİN ASFALT ÇALIŞMASI ESNASINDA ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI KESİNTİ