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İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!

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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri!

14 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ

Haberler.com Haber Merkezi / Onur Bayram - Gündem

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