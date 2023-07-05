Kdz. Ereğli Halkı, Festival Kortejinde 'İl Olmak' İçin Yürüyecek

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali kortejinde ‘İl olmak’ için yürüyeceklerini açıkladı. Başkan Posbıyık, “‘Ereğli’nin il olmasını isteyen herkes bu yürüyüşte olmalı. Bu fırsat Ereğli için son fırsat” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali kortejinde 'İl olmak' için yürüyeceklerini açıkladı. Başkan Posbıyık, "'Ereğli'nin il olmasını isteyen herkes bu yürüyüşte olmalı. Bu fırsat Ereğli için son fırsat" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısının ilk oturumu AKM Nikah Salonu'nda, Posbıyık'ın yönetiminde yapıldı.

Başkan Posbıyık, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yaptığı açıklamada, yarın başlayacak ve 9 Temmuz'a dek devam edecek 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin festival kortejinde Ereğli'nin il olması talebiyle yürüyeceklerini duyurdu.

Kdz. Ereğli'nin bu kez yakaladığı bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini aksi halde demir-çelik fabrikası olan bir köy olma yolunda hızla ilerleyeceğini belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın delaletiyle, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin il olma açıklaması Ereğli'de de büyük heyecan yarattı. 1989' dan beri il noktasında hep beraber koşturuyoruz. Bu ortam kaçınılmaz bir ortam. O bakımdan Ereğli'de yaşayan herkesin hiçbir siyaset farkı gözetmeksizin elimizden geleni yapmamız gerekir. Ereğli'nin il olmasını neden istiyoruz. Zonguldak bizim atamız. Cumhuriyet'in ilk vilayeti. Gönül bağımızın ayrılması mümkün değil. Biz Zonguldak'ı seviyoruz. Zonguldak'ta yaşayanları seviyoruz. Lise öğrenimini Zonguldak'ta yaptım, şu bir gerçek ki Ereğli Zonguldak'tan hak ettiğini alamıyor.

Zonguldak genelinde yönetimde ve siyasette, 'Ereğli'de Erdemir var. Erdemir onlara baksın, biz devletten gelen paraları diğer ilçelere dağıtalım' diye bir anlayış yerleşmiş. Bütün kaymakamlar ve biz bundan şikayetçiyiz. Devlet yatırımlarından yararlanamıyoruz. Zonguldak'ta, Filyos'ta büyük yatırımlar var. Zonguldak'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak, zaten büyüyen bir yıldız. Bizim ayrılmamız Zonguldak'ı etkilemez, aksine daha gelişir. Ereğli'nin artık kendi yoluna gitmesi gerekir. Ereğli'nin il olmasını sadece vilayet binası olsun diye istemiyoruz. İl olursak iki vekilimiz olacak, kendi bütçemiz olacak ve Kandilli Alaplı ve çevresine aktaracağız.

Yeni istihdam alanları oluşturalım. Ereğli'de yaşayan insanlar Bursa'da, Yalova'da bir çok kentte yaşıyorlar. Bu sıkıntılar ortadan kalksın istiyoruz. Zonguldak, 'Erdemir onlara yardım ediyor' diyor. Bize yardım eden falan yok. Mutlak suretle Kdz. Ereğli'nin il olması lazım. Bu benim iddiamdır. Ereğli bu sefer de il yapamazsak Ereğli'de yaşayanlar da çaba göstermezse Ereğli demir çelik fabrikası olan bir köy olacaktır. Bunu Kandilli'de yaşadık. Eskiden tatilde okul dönemimde Kandilli'ye giderdik sinema vardı denize girerdik. Özel okullar vardı, Ereğli'de bir şey yoktu. Kandilli meydanında yürüyenler gençler erkekler sosyal, kültürel gelişmiş yerdi. TTK iyi yönetilmedi, siyasetçiler tarafından bu hale geldi.

Bu fırsatı kaçırırsak biz görmeyiz ama fabrikası olan bir köy olacaktır Ereğli. Emlak vergimizi, elektrik vergimizi ödemediler. Amacımız ve hedefimiz; Zonguldak'a zarar vermek değil. Hain diyen de var diyenler diyebilir; onları seviyoruz, kucaklıyoruz ama araştırmacı yazarım diyenler gidip araştırma yapsın eğitime, karayollarına gelen paralar neden bize gelmiyor? 2017 yılında Ereğli'ye havuz yapılsın kararını aldılar Kilimli'ye verdiler. Havuz neden yok. Çevre yolu neden yok. Birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edelim diyoruz.

Dün akşam sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptık. Ticaret odasından muhtarlar derneğine bütün sivil toplum örgütleri ile görüştük. Festivalde kortej yürüyüşü için hazırlık yapıyoruz. Festivalimiz bu konunun üzerine geldi. Festivalin ana öğesi Ereğli'nin il olma noktasında faaliyetler gösteriyor. Festival organizasyonuyla uğraşırken il olma noktasında hiçbir kavgaya girmeden il olma mesajlarını vermeye çalışacağız. Hep beraber. CHP, AK Parti, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi yani parti ayrımı gözetmeksizin.

7 Temmuz Cuma 18.00'de kortejde hep beraber toplanacağız. Hazırladığımız il olma talebi yeleklerini giyeceğiz. 'Ereğli İl Olsun' diye yelekler hazırlatıyoruz. Yürüyüşte bütün siyasi partilerle beraber hep beraber yürüyeceğiz. Dolayısıyla 7 'den 77'ye tüm Ereğlililer, Alaplılılar, Kandilliler bu konuda çaba göstereceğiz. Milletvekilimiz Saffet Bozkurt'u aradık planımızı anlattık; kendisinin de bunun katılmak isteyebileceğini iki bakanlıktan aynı tarihte randevu aldığını ve katılamayacağını söyledi. Sayın Milletvekili'miz Eylem Ertuğrul'u aradık. Mazeretim olmasa katılmaya çalışacağım dedi. Bütün Ereğli halkına çağrıda bulunuyorum özellikle kortejde il olsun yürüyüşünü yapacağız. Bir mesaj vermeye çalışacağız.

Bütün gözlerimiz Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'de. Her kriterimiz tutuyor. Hem mesafe hem sosyo ekonomik yönden her şey müsait ama Ereğli 'de yaşayan insanların gayret göstermesi gerekir. Allah bize bu konuda yardımcı olacak. İnşallah Ereğli il olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün mücadelemiz sadece Ereğli merkez değil, Kandillisi Alaplısı köylerde yaşayan insanlar için mutlak suretle il olmamız lazım."