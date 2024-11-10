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Kayseri Üniversitesi Rektörü'nden 10 Kasım Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü'nden 10 Kasım Mesajı
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Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Atatürk'ü saygı ve rahmetle andı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, cumhuriyetiin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde millet olarak saygı, rahmet ve minnetle andığını söyledi. Rektör Karamustafa anma mesajında şunları kaydetti; "Milletimizin küllerinden yeniden doğarak, kenetlenmesine, bağımsızlığını ve hürriyetini kazanmasına liderlik eden, kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın gıpta ettiği nadir liderlerdendir. Atatürk, askeri dehası, büyük devlet adamlığı, ileri görüşlülüğü, kalkınma hedefleri ile savaştan çıkmış bir ülkenin kısa zamanda gelişmesine öncülük ederek, güçlü ve büyük Türkiye'nin temellerini de atmıştır. Bugün millet olarak kendisini saygıyla ve rahmetle anarken, bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz. Her alanda gelişmiş olan güçlü ve büyük Türkiye hedeflerini Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bilimin ve gelişimin ışığında, ileriye hep ileriye yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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