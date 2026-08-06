Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı servet değerinde Salah forması aldı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yayımladığı videoyla Mohamed Salah transferinin ardından 6 bin 661 Trabzonspor forması satın aldığını açıkladı. Alınan formaların toplam değeri yaklaşık 30 milyon TL.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un Mohamed Salah transferinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yayımladığı videoda konuşan Genç, bordo-mavili kulübe destek olmak amacıyla 6 bin 661 adet Trabzonspor forması satın aldıklarını duyurdu.
VİDEODA DUYURDU
Kameraların karşısına geçen Ahmet Metin Genç, Mohamed Salah transferinin ardından kulübe destek vermek amacıyla bu kararı aldıklarını belirterek, 6 bin 661 Trabzonspor forması satın aldıklarını açıkladı.
YAKLAŞIK 30 MİLYON TL'LİK ALIM
Paylaşılan bilgilere göre alınan formaların toplam değeri 29 milyon 974 bin 433 TL oldu. Bu hamle, Trabzonspor'a verilen en dikkat çekici desteklerden biri olarak öne çıktı.
SALAH TRANSFERİYLE HEYECAN ARTTI
Dünya yıldızı Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından şehirde oluşan coşku sürerken, Ahmet Metin Genç'in videoyla duyurduğu toplu forma alımı da bordo-mavili taraftarların ilgisini çekti.