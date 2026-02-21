50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar

Kayseri'ye 28 kilometre uzaklıktaki Sarımsaklı Mahallesi sakinleri mahallelerinin ortadan ikiye bölünmesine daha öncede tepki göstermişti. Ortadan ikiye bölünen mahallede cami demir yolunun karşı tarafında kalırken, ramazanın başlamasıyla teravih namazlarını eda etmek için 5 kilometre yol yürümeleri gerekiyor. Camiye ulaşmak istediklerini dile getiren Sarımsaklı sakinleri alt geçit talep ediyor.

"ALT GEÇİT OLSA CAMİİ 50 METRE YÜRÜME MESAFEDE"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Şu anda bulunduğumuz yer şehir merkezine 200 kilometre uzaklıkta değil, bir dağ başında da değiliz. Şehrin merkezine çok yakın bir mesire alanındayız. Burada daha önce de dile getirmiş olduğumuz bir demir yolu sorunu var. Demir yolu yüzünden köy ikiye bölünmüş durumda; tel örgülerle kapatmışlar. Daha önce gündeme geldi ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için buraya bir alt geçit yapılması sözü verildi. Bir atasözü 'El elin eşeğini türkü söyleyerek arar' deri. Fakat burada el yok, burada el devlet. Mahallede bir cami var. Bir alt geçitten geçilecek olsa cami yaklaşık 50 metre yürüme mesafesinde. Demir yolunun diğer tarafında kalan köylüler alt geçitten 2 dakika içerisinde camisine gider ve teravihini eda eder. Fakat şu anda burada yaşayan vatandaşların tam 5 kilometre yol yürümeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"KARŞIYA GEÇEBİLMEK İÇİN BATAKLIKTAN GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "İnsanlar camiye gidebilmek için 5 kilometre yolu nasıl yürüyecek? Yaşlı bir vatandaşımızı buradan yürütelim; nasıl camiye ulaşacak? Bir hastamızı karşıya geçirmek için ne yapmamız gerekiyor? Devlet alt geçit yapmadan bu tel örgüleri ve demir yolunu neden yapmış? Halk mağdur. Devlet kurumları Sarımsaklı'ya yapılan bu zulmü bıraksın. Birileri diyor ki, 'Ben çekirdek çitleyerek bu işleri hallediyorum.' Bir kişi bile aramadı. Halk bunları hak etmiyor. Hizmet için gelip bakmaları gerekiyor ama hiç kimse umursamıyor. Karşıya geçebilmek için bataklıktan geçmemiz gerekiyor. Ramazan geldi, halk isyan ediyor. Yaşlısı, genci işe gidecek, camiye gidecek; resmen 2026'da değil, 2016'da yaşıyoruz. 2026'ya girmişiz, bu tel örgü hala duruyor. Yerleşim yeri eski olduğu için köy nüfusunun büyük bir kısmı 60 yaş üstü vatandaşlardan oluşuyor. Yürüme sıkıntısı olan kişiler nasıl camiye gidip gelecek? Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Devletin bunu düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"KÖYÜ RESMEN İKİYE BÖLDÜLER, ALT GEÇİT İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Turan Erciş de, "Devlet yine sağ olsun, burada bize karşı bir tehlike gördüğü için tel örgü çekmiş. Bizi biraz daha detaylı düşünmeleri lazım. 'Bu vatandaş nereden geçecek?' demeleri lazım. Biz 'Buraya tel çektiniz, niye çektiniz?' demiyoruz ama bizim karşıya geçmemizi sağlayın. Benden daha yaşlı vatandaşlar var, nasıl geçelim? Köyü resmen ikiye böldüler. Biz alt geçit istiyoruz. Yoksa camiye gitmek için dolanmamız gerekiyor" dedi.

"TERAVİHE GİDEMİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çırpar ise, "Oldukça mağdur durumdayız. Tel örgü çekilince her taraftan yolumuz kesildi. Camiye gidemiyoruz; ramazanda teravihe gidemiyoruz. Burada bir alt geçit olması lazım. Alt geçit yapmak için müsait yerimiz de bulunuyor. Alt geçit yapılsa millet rahat eder ve camimize, bakkalımıza gider geliriz. Mağdur durumdayız, biz alt geçit istiyoruz" diye konuştu.

