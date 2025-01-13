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Kayseri'de Liseler Arası Bil-Kazan Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Kayseri'de Liseler Arası Bil-Kazan Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
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Kayseri Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Liseler Arası Bil-Kazan Yarışması'nın ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törende, siber güvenlik konularında bilgilendirme ve yarışmalar hakkında bilgi verildi.

Kayseri Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Liseler Arası Bil-Kazan Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen tören ile verildi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler kazandı.

Sİberay faaliyetlerinde düzenlenen yarışmalara 114 okuldan 254 öğrencinin katıldığını söyleyen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, "Bizim 2020 yılından itibaren Sİberay faaliyetlerimiz başlamıştır. Bu faaliyetler çerçevesinde 2024 yılı içerisinde başta ortaokul ve lise öğrencilerimiz olmak üzere 90 faaliyette 25 bin öğrencimize akran zorbalığı, internet bağımlılığı ve dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirmeler yapılmıştır. İlimizin 80 noktasında açtığımız stantlarla 70 bin vatandaşımıza başta yasadışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık gibi konularda gerekli yerler anlatılmıştır. Yaklaşık olarak 30 bin civarında da broşür dağıtılmıştır. Hem geçen yıl hem de bu yıl lise öğrencilerimize yönelik siber güvenlik konusunda Bil-Kazan Bilgi Yarışmaları düzenlenmiştir. Bu iki yarışmamıza 114 okuldan 254 öğrencimiz katılmış, bu gün de 2. düzenlediğimiz ödül törenimiz için bir aradayız. Ben bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, "Biz Mayıs 2024 tarihinde Kayseri Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Siberay Kulübü kurduk. İlk kurduğumuzda 30 kişiydi. Şu anda 2 üniversitemizde kulübümüz 260 öğrenciye ulaştı. Diğer üniversitedeki öğrencilerimizle birlikte şu anda bire bir temas ettiğimiz 360 tane öğrencimiz var. Bu kardeşlerimiz yönetimi kendilerinde olmak üzere tüm iş ve işlemleri kendileri yapıyor. Biz ve rektörlükler de kardeşlerimize sadece destek veriyoruz. Bu konuda da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz siberde inşallah bizim gözümüz ve kulağımız olur"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "İnternetin nasıl kullanılacağı nasıl yapılacağı konusunda üniversitelerde kulüpler kurulması bunların hepsi çok önemli. Bilgi yarışması var bir de. Bunların hepsi bir derdin yansıması. Yoksa hadi bir bilgi yarışması yapalım gibi bir şey değil. Bütün bunlar olurken de İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen'i de tebrik ediyorum. Siz bundan sonraki süreçte de internetle, siberle ilgili inşallah bizim gözümüz ve kulağımız olursunuz. Hepinizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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