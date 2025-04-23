Kayseri'de 23 Nisan'da Temsili Vali Koltuğunu Öğrenci Devraldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu Kocasinan İlçesi Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Erdoğan'a devretti.

Valilik koltuğuna oturan Zeynep Erdoğan, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde, temsili olarak vali koltuğuna oturmak benim için büyük bir onur ve mutluluktur. Çünkü ben burada Zeynep Erdoğan olarak değil, Kayseri'deki tüm çocukları temsilen oturuyorum. Bu koltuk, sadece bir makam değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluğun da simgesidir. Bugün burada, tüm çocuklar adına konuşurken biliyorum ki bizler geleceğin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, sanatçıları ve elbette yöneticileri olacağız. Ama en önemlisi, vatanını seven, çalışkan ve dürüst bireyler olacağız. Ben de buradan söz veriyorum: Ülkemi, doğayı, insanları ve tüm canlıları koruyan, adaletli, çalışkan ve duyarlı bir birey olacağım. Tüm arkadaşlarıma eşit fırsatlar sunulduğu bir dünya hayal ediyorum. Her çocuğun mutlu olduğu, oyun oynadığı, iyi eğitim aldığı bir gelecek için çalışacağım" diye konuştu.

Vali Zeynep Erdoğan, Vali Çiçek'e, "Sayın valim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü kapsamında bizleri kabul ettiğiniz için Kayserili öğrenciler adına sizlere çok teşekkür ederim. Kayseri'ye ve Kayserililere olan samimi ve içten destekleriniz bizler için Türkiye Cumhuriyeti'nin milletine olan desteğinin bir yansımasıdır. Görevde olduğunuz sürece yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kadın kooperatiflerine verdiğiniz destek, Soğanlı Vadisinin turizme kazandırılması, ilimizde gençlerimize yönelik ERVA Spor Kulübü çatısı altında yaptığınız çalışmalarınız da bizler için çok önemli. Bu saydığım ve sayamadığım daha nice alanda özverili bir şekilde Kayseri'yi daha güzel daha sosyal bir kent haline getirmeye çalıştığınız için size minnettarız" dedi

ERVA Spor Kulüpleri'nden sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'i telefonla arayan Vali Zeynep Erdoğan, ERVA projesinin gidişatı ile ilgili bilgiler aldı. Ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile de görüşen Vali Erdoğan, 'Okulların çevresinde güvenliğin artırılması, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve özellikle internet güvenliği' konusunda çalışma talimatı verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'e de seslenen Vali Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Kayseri ilinde çok güzel bir şekilde uygulandığı için ve 17. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının bu yıl kentte yapılacağı için teşekkür etti.

Programın devamında öğrencilerin aileleriyle telefonda görüşerek teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek yakın ilgi gösterdi.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu. - KAYSERİ