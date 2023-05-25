Kaymakam İhsan Emre Aydın kırsal mahallelerdeki çalışmaları inceledi Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya ve yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Kaymakam İhsan Emre Aydın kırsal mahallelerdeki çalışmaları inceledi

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya ve yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerde Ağzıkara, Yukarı Güneyce, Ilıkaynak ve Aşağı Gölalan mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Aydın, burada mahalle halkıyla samimi bir ortamda bir araya geldi. Kırsal mahallelere yönelik başlatılan yol yapım çalışmalarını da yerinde denetleyen Kaymakam Aydın, yapılan çalışmaların yanı sıra kırsal mahalle okullarını da ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Aydın, okul müdürü ve öğretmenlerden yapılan eğitim öğretim çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

Ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri sunan Aydın, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları da değerlendirdi. Vatandaşların taleplerini dikkate alan Aydın, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket ederek çözülmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. Mahalle ziyaretleri sırasında halkla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Hemşehrilerimizin bizlere ilettiği sorunları çözmek ve onların yaşam kalitesini artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirleyip, çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Aydın, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bölgedeki yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından yaptığı ziyaretlerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Ziyaretler sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eden Aydın, vatandaşların görüş ve önerilerini alarak bölgedeki çalışmaların da kararlarına yön vermeye çalıştıklarını ifade ederek halkın beklentilerine kulak veren bir anlayışla yıl boyunca çalışmalarına devam edeceklerini ve yılsonunda toplamda 100 bin metrekare parke kilit taşı uygulama projesini nihayete erdireceklerini söyledi.

Kırsal mahalle sakinleri ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'ın yakın ilgi göstermesinden son derece memnun olduklarını dile getirdiler.