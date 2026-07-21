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Bozüyük Kaymakamı'ndan Gazi ve Şehit Ailesine Ziyaret

Bozüyük Kaymakamı'ndan Gazi ve Şehit Ailesine Ziyaret
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Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Bingöl'de geçirdiği trafik kazası sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Kurt ve 1997 yılında Diyarbakır'da şehit olan Astsubay Cengiz Ünlü'nün ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette gazi ve şehit ailesiyle sohbet eden Helvacı, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, gazi ve şehit ailesini ziyaret etti.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Bingöl'de askeri araçla geçirdiği trafik kazası sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Kurt ile 1997 yılında Diyarbakır'da şehit olan Astsubay Cengiz Ünlü'nün ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde gazi Muharrem Kurt'un sağlık durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Helvacı, şehit ailesiyle de bir süre sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Helvacı, ailelere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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