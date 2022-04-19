Kaymakam Gülenç, Germencikli öğrencilerle iftarda buluştu - Haberler

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Kaymakam Gülenç, Germencikli öğrencilerle iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Gülenç, Germencikli öğrencilerle iftarda buluştu

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, iftar programında ortaokul ve lise öğrencilerin misafiri oldu.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, iftar programında ortaokul ve lise öğrencilerin misafiri oldu.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, ilçe müftülüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen iftar programına katıldı. 19 Mayıs Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Gülenç, eğitimin önemine dikkat çekti. Dualar eşliğinde yapılan iftarın ardından söz alan Kaymakam Gülenç; "Bugünkü iftar programını düzenleyen İlçe Müftülüğümüze, Müftümüz Selman Coşkun'a ve katılan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ramazanlar, dostlukların sevgi ile beslendiği zamanlardır. Pırıl pırıl gençlerimizle bizi bir araya getiren tüm hocalarımıza, katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Her fırsatta gençlerimizle buluşmaya gayret ediyoruz, edeceğiz. Herkesin Ramazan ayını kutluyor ve hayırlı iftarlar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaymakam Gülenç, Germencikli öğrencilerle iftarda buluştu

Kaymakam Gülenç, Germencikli öğrencilerle iftarda buluştu

Kaymakam Gülenç, Germencikli öğrencilerle iftarda buluştu

Kaymakam Gülenç, Germencikli öğrencilerle iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turgay Gülenç, Germencik, 19 Mayıs, Hisarcık, Yerel, Haberler

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