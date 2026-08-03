Kaymakam Battal, SODAM kursiyerleriyle kahvaltıda buluştu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Geçmez ile birlikte Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, kursiyerlerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, SYDV Müdürü Mustafa Geçmez ile birlikte SODAM'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Kaymakam Battal, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde eğitim gören kursiyerlerle düzenlenen kahvaltı programına da katılan Kaymakam Battal, kursiyerlerle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda kursiyerlere başarılar dileyen Battal, SODAM bünyesinde yürütülen çalışmaların sosyal dayanışma ve mesleki gelişim açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı