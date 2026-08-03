Haberler

Kaymakam Battal, SODAM kursiyerleriyle kahvaltıda buluştu

Kaymakam Battal, SODAM kursiyerleriyle kahvaltıda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Geçmez ile birlikte Sosyal Dayanışma Merkezi’ni (SODAM) ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, kursiyerlerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Geçmez ile birlikte Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, kursiyerlerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, SYDV Müdürü Mustafa Geçmez ile birlikte SODAM'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Kaymakam Battal, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde eğitim gören kursiyerlerle düzenlenen kahvaltı programına da katılan Kaymakam Battal, kursiyerlerle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda kursiyerlere başarılar dileyen Battal, SODAM bünyesinde yürütülen çalışmaların sosyal dayanışma ve mesleki gelişim açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
'Bütün gazeteciler gelsin' diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi

İntihara kalkışan kişiyi bakın neyle ikna ettiler
Süper Lig devinde gece yarısı bombası! Darwin Nunez'i getiriyorlar

Süper Lig devi durdu durdu bombayı gece yarısı patlattı
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu