Kaybettiği oğluna doğum günü hediyesi "yaşama umudu" olacak

Oğlunu beyin tümörü sebebiyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara umut olabilmek için bisikletle Çanakkale'den çıktığı turunda Sakarya'ya ulaştı. Turunu oğlunun mezarının bulunduğu Adana'da sonlandırmayı planlayan Yücel, "Oğluma yaklaşan doğum gününde hediyem, nakil bekleyen çocukların yaşama umudu olacak" dedi.

2013 yılında 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü sebebiyle kaybeden Kemal Yücel (44), onun anısını yaşatmak ve başka çocuklara umut olmak için yollara düştü. Kök hücre nakli ile organ bağışı hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak gayesiyle harekete geçen baba Yücel, 'Her pedal bir umut olsun' sloganıyla eşyalarını yüklediği bisikletiyle Türkiye turuna çıktı. Gittiği şehirlerde vatandaşları kök hücre nakli ile organ bağışı hususunda bilgilendirmeyi de ihmal etmeyen Yücel, Çanakkale'de başladığı turda bin 583 kilometre pedal çevirerek Sakarya'ya geldi. Yücel, Karadeniz şehirlerinin ardından oğlunun mezarının bulunduğu Adana'ya kadar yaklaşık 7 bin kilometre pedal çevirerek, turunu sonlandıracak. Sakarya molası veren Yücel, insanların kök hücre ve ilik bağışı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, kök hücre bağışının kan vermek kadar kolay bir işlem olduğunu söyledi.

"Yaşadığım evlat acısını, başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim"

Oğlunun anılarını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak adına tura başladığını aktaran 44 yaşındaki gazeteci Kemal Yücel, "Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla bisikletimle Türkiye yollarındayım. Hastanelerde lösemi tedavisi gören lösemi hastası çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın hayatta kalabilmesi için de kök hücre nakline ihtiyaçları var. İnsanlar kök hücre bağışının çok zor, zahmetli ve acılı bir işlem olduğunu sanıyor. Bu yüzden de kök hücre donörü olmaktan ve kök hücre bağışı yapmaktan imtina ediyorlar, çekiniyorlar. İnsanlar kök hücre bağışı yapmadığı süreçte de nakil bekleyen lösemi hastası çocuklarımız maalesef hayatını kaybediyor. Ben evladını kaybetmiş bir baba olarak, çocukların hayatını kaybetmesini tahammül edemedim, vicdanım el vermedi. Ben de 10 önce 2013 yılında 6 yaşındaki evladımı, beynindeki tümör sebebiyle kaybetmiştim. Oğlumun organlarını bağışladık. Başka çocuklara hayat verdi, yaşam verdi. Bir bunalım dönemi yaşadım ardından hayatımı çocuklara adadım. Yaşadığım evlat acısını, başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim. Tıpkı Utku'nun organlarının başka çocuklara umut olması gibi" dedi.

"Çocuğuma doğum günü hediyem, nakil bekleyen çocukların yaşama umudu olacak"

Organ nakli bekleyen çocukların hayatını kaybettiğine şahit olduğunu anlatan Yücel, "İnsanların kök hücre bağışı konusunda bilinçlenmesi gerektiğine karar verdim. Çeşitli etkinlikler düzenledim. Bunun yeterli olmadığını düşünerek bisikletle şehir şehir Türkiye'yi gezmeye karar verdim. İlk olarak 2017 yılında Adana-İstanbul rotasını kullanmıştım. O rotada yaklaşık 2 bin 100 kilometre pedal çevirdim. Verilen kan örneklerinde 12 çocuğumuza kök hücre donörü bulmuştuk. Güzel ve motive edici bir haberdi benim için. Ardından her yıl bisiklet turlarımı düzenlemeye devam ettim. Bu yıl da Çanakkale'den turuma başladım. Ege Bölgesi'ni takiben Kocaeli ve ardından da bugün de Sakarya'ya geldim. Buradan da Düzce ve Zonguldak istikametiyle Karadeniz Bölgesi'ne oradan Doğu, Güneydoğu bölgesini gezerek oğlumun mezarında, bisiklet turumu Adana'da tamamlayacağım. Ona yaklaşan doğum gününde hediyem, nakil bekleyen çocukların yaşama umudu olacak" diye konuştu.

"Toplamda 7 bin kilometre pedal çevireceğim"

Kemal Yücel, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnsanlar kök hücre bağış yapmalı. Gittiğim her şehirde tanıştığım, temas ettiğim her insana şunu söylüyorum. 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayan tüm sağlıklı bireyler Kızılay kan alma noktasına giderek kök hücre donörü olabilirler. Verilecek 3 tüp kan örneği nakil bekleyen lösemi hastası çocuklarımıza umut olacak. Ameliyat durumu yok, belden bir şey alınmıyor, donörün sağlığını ve hayatını olumsuz etkilemiyor. Yalnızca kan verme yöntemiyle kök hücre toplama işlemi yapılır. Alınan miktar 50 miligramdır, 50 miligramlık bir kan ile kan hücresiyle lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabilecekler. Organ bağışı bilincinin de artması gerekiyor. Benim oğlum 5 çocuğa hayat verdi. Ben de yaklaşık 2 yıl önce canlıdan karaciğer donörü oldum. Hiç tanımadığım bir hastaya karaciğerimi verdim. Bu durum benim hayatımı olumsuz etkilemedi. Ameliyatımdan 7 ay sonra bisikletle tura çıktım. Yaşam kalitemi de düşürmedi. İnsanlara 'Gelin bir hayat kurtarın' diyorum. 'Gelin lösemi hastası bir çocuğun yaşama umudu olun' 6 Temmuz günü Çanakkale'den başladım. Şu ana kadar bin 583 kilometre pedal çevirdim. Toplamda 7 bin kilometre pedal çevireceğim. Ağustos ayının ortalarında Adana'da turumu tamamlamaya planlıyorum." - SAKARYA