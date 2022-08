Kastamonu haberi... Artvinli Vatandaşın Bursa'dan Aldığı Araç Çalıntı Çıktı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Mevlüt Çiftçi, üç ay öncesi Bursa'dan otomobil satın aldı. Satışlarını noter huzurunda yapıp, plakasını çıkarıp, sigortasını da yaptırdığı otomobili ile Ardanuç'a geri döndü. Otomobilini Ardanuç'ta 20-25 gün kullanan Çiftçi, Hopa'ya giderken Borçka Emniyeti tarafından durduruldu ve arabasına, "çalıntı" olduğu gerekçesiyle el kondu.

Mevlüt Çiftçi 3 ay önce Bursa'dan kendisine bir araba aldı. Arabanın bütün işlemlerini halleden Çiftçi, arabayı kullandığı esnada Borçka Emniyeti tarafından durduruldu ve arabasının çalıntı olduğunu öğrendi.

"NOTERE GİTTİK TRAFİK KAYDINI ALDIK PLAKAYI DEĞİŞTİRDİK, SİGORTAYI YAPTIRDIK"

Mevlüt Çiftçi, şunları söyledi:

"Artvin ili Ardanuç ilçesinde oturuyorum ikamet ediyorum emekliyim. Bundan üç ay önce Bursa'ya gittik araba almaya yani Ardanuç'ta oturuyorum dedim ya kendi arabamız vardı benim çocuğundu hatta Tolga Çiftçi adınaydı. Bursa'da anlaştık birisiyle kendi arabamızı götürdük bir fiyat saydık onun üzerine de farkını ödemek kaydıyla bir araba aldık. Aşağı yukarı 170-180 bin lira şu anda o araba da 200'ün üzerinde Bursa'dan bu arabayı aldık bir de çocuğum vardı orada o da yardımcı oldu arabayı aldık. Tabii arabayı alırken notere gitmek gerekiyor. Notere gittik satışını yaptırdık, herhangi bir şey var mı, yok mu arabayı gördük beğendik güzel dört dörtlük bir araba. Satışını yaptırdık bir sorun yok, plakasını aldık, yine bir sorun yok 16 plakaydı tabi 08 yaptırdık biz plakayı sigortasını yaptırdık, muayenesini yaptırdık her şey bitti. Aldık rahat bir şekilde döndük geldik memleketimize yani Ardanuç'a geldik. Aradan bir 20-25 gün geçti yine Ardanuç'tan Hopa bizim ilçeye giderken çocukla beraber Borçka Emniyet arabayı durdurdu yolda biz şaşırdık neyin nesi hemen acele arabadan inin bilmem şudur, budur. Dedik herhalde arabada bir şey mi var esrar mı var, eroin mi var yani tereddüt halinde. Dediler ihbarlısınız araba kaçakmış yok çalıntıymış hemen emniyete apar topar aldılar bizi indiler aşağı. Abi hayırdır nedir yok Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla biz bu arabayı bağlayacağız. Artık bilmiyorum sonradan, sonradan öğrendik yok motor şase numarası değişmiş bilmem şu bu Allah Allah nasıl değişmişler biz bunun satışını yaptırdık, notere gittik trafik kaydını aldık plakayı değiştirdik, sigortayı yaptırdık her yere girdiğinde şase motoruna bakıyorlar, ediyorlar. Madem bu varsa şimdiye kadar neredeydi bu plakayı aldıktan sonramı yani belli bir şey mi bu şey bizimi bu ağa düşürdüler şaşırdık kaldık efendim.

"NE SAVCIYLA GÖRÜŞEBİLİYORSUN NE KİMSEYLE"

Ne yapacağız 3 ay geçti aradan Borçka'yı arıyoruz kardeşim sayın amirim bu arabayı bağladın 3 ay geçti bize cevap verin bu araba nedir neyin nesidir? Diyor ki kardeşim Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı bağlatmıştır, talimat gelirse bırakırız. Kalktık buradan Bursa'ya gittik. Kocaeli'ne gittik yok kardeşim ne savcıyla görüşebiliyorsun ne kimseyle görüşemiyorsun avukat tutacaksın diyorlar ya avukat tutmaya da var mı ki paramız tutalım. Hiçbir şeyden yemeden, içmeden niye böyle. En son Kocaeli Cumhuriyet Savcılığıyla görüştük dedi ki efendim nasıl olur bu arabayı size teslim etmeleri lazım dedi. Kriminale gidecekmiş dedi dedik tamam. Aslında kendileri kriminale göndermeleri gerekiyor. Erzurum'a kendileri de göndermediler dediler ki siz kendi imkanlarınızla öylede bir sürü masraf ettik burada, polis eşliğinde kriminal raporu için Erzurum'a gittik. Erzurum dedi ki biz size haber veririz 1 ayı geçit hale haber gelecek. Kriminal raporu nere gelecek dediler ki Borçka'ya, Borçka'ya gidiyoruz gelmedi nere Kocaeli'ne, Kocaeli'ne gidiyoruz gelmedi nerde yok, Bursa'da. Lanet olsun en son tekrar yine Cumhuriyet Savcılığıyla görüştüm dedi ki kardeşim size arabayı teslim edecekler. Sayın Savcım teslim edeceklerse etsinler niye etmiyorlar, talimatı ver de etsinler. Yav git oraya diyor emniyete gidiyorum, kardeşim talimat gelmedi. Arada kaldık kardeşim nedir ne olacak nereye varacak bir hedefim yok, yani önümde ya bilsem ki bu adam benimle uğraşıyor gider boğazına binerim ama yok. Burada noter mi suçlu, emniyet trafiğimi suçlu, bu plakayı veren mi suçlu bu arabayı bana satan mı suçlu? Hedef belli değil ki bilemiyorum ki neyin nesidir. Artı üç aydır bu araba Borçka Emniyeti otoparkında yatıyor arabayı bir gördüm araba değişmiş üç ay bu sıcakta yatan arabada boya çatlak her türlü her şey olmuş dersin ki arabayı vurmuşlar" dedi.

"HERKESİN ŞAHSİYETİ VARDIR, ŞEREFİ VARDI YANİ BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU?"

Mevlüt Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu da bırak şimdi bundan öte her şeyden ziyade manevi olarak büyük bir kaybımız var, yani manevi kaybımız şudur burası ufak bir yer vatandaş geliyor diyor ki sen bir araba alamamışsın yani bizzat kendi diyemiyor ama falan yerden duydum konuşuyorlar sen gitmiş çalıntı araba almışsın, ucuza düşüreyim diye almışsın şimdi de gelmiş yakalanmışsın yani buyur. Maddiyattan öte böyle bir şey herkesin şahsiyeti vardır, şerefi vardı yani böyle bir şey olur mu? Olmaz arkadaşım. Onu da bırak ondan da bıraktık; hastam var ailem rahatsız öyle gün oluyor ki her akşam hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Yani arabamda olmadığı gibi şimdi ortamda belli yani burada ben hem yetkililerden gerçekten de rica ediyorum. Yani şu belgeler benim elimde noter bunun satışını bana vermiş evrak benim elimde, trafik ruhsatı vermiş evrak elimde, plakayı takmışım bunların hepsi benim elimde ortada bu suçlu kimdir, nedir, neyin nesidir bana desinler ki kardeşim çalıntı araba aldın bir açık net bir şey versinler ben arabadan da vazgeçeceğim her şeyden vazgeçeceğim. Benim tek şeyim yetkililere sesleniyorum gerçekten de diyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde maddi manevi ben her türlü şeye uğramışım bunun giderilmesi. Ben kimseden sadaka falan istemiyorum kardeşim ben bu kadar para vermişim bu arabayı almışım şahsiyetimle, kişiliğimle oynanmıştır. Bu da bir gurur meselesidir şahsi meselesidir yetkililerin bununla ilgilenmesini rica ediyorum."