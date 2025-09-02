Kastamonu'daki Orman Yangını Nedeniyle Vatandaşlar Tahliye Ediliyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, yatılı Kur'an kurslarında konaklatılıyor. Endişeyle bekleyen vatandaşların tüm ihtiyaçları ise ekiplerce karşılanıyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki iki farklı noktada dün çıkan yangın ikinci gününde devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen itfaiye, orman ekipleri ile helikopterler, alevlere dört bir yandan müdahale ediyor. Yangınlar sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaş tahliye edilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alındı. Tahlisi yapılan vatandaşların bazıları yakınlarının evlerine yerleşirken, gidecek yeri olmayanlar ise İğdir köyündeki İğdir Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve İğdir Merkez Kız Kur'an Kursu yurtlarına yerleştirildi. Vatandaşların tüm ihtiyaçları kurumlarca sağlanırken, sivil toplum kuruluşları ise vatandaşlara battaniye ve giyecek desteği veriyor.

"Evlerimiz tehlike altında"

Yangın sebebiyle evinden ayrılmak zorunda kalan Hikmet Esenlikçi, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve evlerinin yanmaması için dua ettiklerini ifade ederek, "Kızılören köyüne yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yatırıyoruz, dinleniyoruz. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Diğer köylerden de insanlar var. Rahatımız iyi, Allah hükümetimizden razı olsun. Dün yangın bizim köye yaklaştı. Jandarmalar bizi evden çıkarttılar, 'hayatınız tehlikede' dediler. Kur'an kursuna yerleştirdiler. Dün gece de burada misafir edildik. Bugün de misafiriz. Ne zaman köye gideceğimiz belli değil. Evlerimiz tehlike altında. Buradan çok memnunuz. Bize çok bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz her şeyimiz var. Bizi sağlık ocağına da götürüyorlar, çok ilgileniyorlar" dedi.

"Dumanı, alevi görünce korktuk"

Yangının evlerine yaklaştığını görünce çok korktuklarını dile getiren Meral Öztürk ise, "Dün öğlen bizi buraya getirdiler. Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun. Bizi jandarma evlerimizden çıkardı. Biz de buraya geldik. Dumanı, alevi görünce korktuk" diye konuştu.

"Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi"

Yangının ardından hemen Kur'an kursuna getirildiklerini kaydeden Semiha Karışan da, "Ben dün Kızılırören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler. Hayvanları kamyonlara doldurdular, nereye götürdüler, bilmiyorum. Buradan da memnunuz, Allah razı olsun. Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi. Her şeyimiz var. Ama köyümüz tehlike altında. Tüm yakınlarım burada. Üç köyümüz de boşaltıldı. Hepimiz tüm akrabalarımızla buradayız" şeklinde konuştu. - KASTAMONU