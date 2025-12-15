Haberler

Hurda malzemelerden robot yaptı: Gören telefonuna sarılıyor
Kastamonu'da 15 yıldır fabrikada çalışan Osman Demircioğlu, hurda malzemelerle insan taşıyan robot 'Ataman 666' projesini tamamladı. Robot, sokakta görenlerin ilgisini çekiyor.

Kastamonu'da hayalini gerçekleştiren bir vatandaş, yürüyen ve arkasında insan taşıyabilen robot tasarladı. Tasarladığı robotla sokağa çıkan vatandaşı görenler büyük ilgi gösteriyor.

Kastamonu'da bir fabrikada 15 yıldır, üretim operatörü olarak çalışan Osman Demircioğlu, hurda malzemeleri kullanarak insan taşıyan robot tasarladı. Hurda bir motosikletin motorunu, başka bir motosikletin tekerleklerini ve hurdadan topladığı malzemeleri kullanan Osman Demircioğlu, yaklaşık 4 yıl süren çalışmasının ardından yürüyebilen ve arkasındaki tekerlekli kısımda insan taşıyabilen robot yaptı. Osman Demircioğlu'nun, "Ataman 666" ismini verdiği robotu sokakta gören vatandaşlar ise şaşırıyor. Farklı bir tasarım yapmak istediği için robotu yaptığını belirten Demircioğlu, projelerine devam etmek istediğini söyledi.

"Yaklaşık 4 yıl bir sürede tamamlandı"

Robotun tasarımına çizim yaparak başladığını ifade eden Demircioğlu, "Çocukların ilgisini çekecek bu robotu tasarladım. Daha önce bunun oyuncağını yapmıştım, geliştirerek üzerinde bir insan taşıyabilecek şekle getirdim. İlk önce kağıt üzerinde çizimini yaptım, adım atma formülünü hesapladım. Hurdalardan malzemeler temin ettim. Bir hurda motosikletin motorunu, başka bir motosikletin tekerleklerini kullandım. Çizimlerini yapıp tasarımını yaptım ve yürümesini gerçekleştirdim. Yaklaşık 4 yıl bir sürede tamamlandı" dedi.

"Bütün tasarımı ve montajı bana ait"

Amacının farklı bir şey tasarlamak olduğu için robotu yaptığını belirten Demircioğlu, "Küçüklükten beri makinelere ilgim vardı. Değişik bir şey yapmak istedim. Hobi olarak da bu işleri yapıyordum ve bu şekilde başladım. İnsanlarımız da ilgi gösterdiler. Ben de elimden geldiği kadar anlattım. Yapım aşamasında eşimin ve çocuklarımın da büyük desteğini gördüm. Sanayiden de destek aldım. Genel itibarıyla bütün tasarımı ve montajı bana ait" diye konuştu.

"Böyle bir şey görmedikleri için merak ediyorlar"

? Herkesin yaptığı robota büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Demircioğlu, gençlere çağrıda bulunarak, "Maliyeti yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında. Amacım Kastamonu'da bulunmayan elektrikli fayton yapmak. Bu çocuklardan büyük ilgi görüyor. Daha önce hayatlarında böyle bir şey görmedikleri için merak ediyorlar. Bundan sonra projelerime devam etmek istiyorum. İlk olarak elektrikli fayton yapmak istiyorum. Gençlere de tavsiyem, sosyal medyaya kendilerini fazla kaptırmadan gerçek hayatla ilgilenmeleri olacak" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
