Karşıyaka'da 96. Yıl Kutlamaları

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü, 1912 Karşıyaka Derneği ve Karşıyaka Taraftar Derneği iş birliğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya geldiği ve Karşıyaka Spor Kulübü armasına ay-yıldız armağan ettiği 24 Haziran 1926 tarihinin yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler coşkulu anlara sahne oldu.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ziyareti ile başlayan 96. yıl coşkusu; Latife Hanım Köşkü'ndeki fotoğraf sergisi ziyareti ile devam etti. Sonrasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki antrenman salonuna geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden taraftar Barış Tezer'in adı verildi. Ardından Semra Aksu Atletizm Parkı'nın açılışı yapıldı.

O FOTOĞRAF CANLANDIRILDI

Etkinlik programı kapsamında kano, yelken, bisiklet korteji gerçekleştirildi. Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen sporcular, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkan Vekili Turhan Gürsel Urhan'a çiçek sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tugay ve Urhan, korteje katılan sporcular ile birlikte Atatürk Anıtı'na çiçekleri sundu. Kortej düzeninin alınması ile kano, yelken, bisikletliler ve katılımcılar Demokrasi Meydanı'ndan aynı anda start aldı. Karşıyaka Belediye Bandosu'nun eşlik ettiği kortej yürüyüşü, coşku dolu anlara sahne oldu. Karşıyakalılar da alkışlar ve ıslıklarla korteji selamladı. 24 Haziran coşkusunun zirveye taşındığı kortej Bostanlı Sahil'de yer alan tenis kortlarında sona erdi. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'da tenis maçı izlerken çekilmiş fotoğrafına ithafen canlandırma portresi eşliğinde temsili tenis maçı yapıldı. Sevilen oyuncu Yüksel Ünal, 24 Haziran 1926 yılında çekilen fotoğrafın hikayesini tiyatral bir biçimde anlattı.

COŞKU ZİRVEYE TAŞINDI

96 yıl coşkusu, Karşıyaka Spor Kulübü'ne yaptığı şarkılar ile adını duyuran rap sanatçısı Sirmc'nin sahne almasıyla zirveye taşındı. Yüzlerce Karşıyakalı hep bir ağızdan Karşıyaka şarkısını söylerken taraftarlar da yeşil-kırmızı meşaleler ile konsere renk kattı. Konserde konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkan Vekili Turhan Gürsel Urhan, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Eğer Karşıyakalıyım diyorsak Kaf Sin Kaf'lı olmak ve ona sahip çıkmak gerekiyor. Armasında ay-yıldız olan bizim dışımızda da kulüpler var ama o ay-yıldızı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisinden alan tek kulüp biziz. Eskiden Alaybey girişinde yer alan bir pankartı hatırlatmak isterim: 'Kutsal topraklara hoş geldiniz.' Karşıyaka Spor Kulübü'nde yöneticiler, teknik direktörler, oyuncular geçer Karşıyaka Spor Kulübü ve taraftarlar kalır" dedi.

YENİ TÜRKÜ SAHNE ALDI

Konuşmanın ardından İzmir Marşı söylendi, vatandaşlar Türk Bayrakları ile marşa eşlik etti. Hep bir ağızdan andımız okunduktan sonra sevilen müzik grubu Yeni Türkü sahne aldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay Yeni Türkü solisti Derya Köroğlu'na çiçek takdim etti.

24 Haziran'ın çok özel bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "Her kentin kendine özgü özel günleri vardır. 24 Haziran bizim için Atatürk'ün ziyareti nedeniyle ona sevgimizi özellikle hep beraber yaşamak istediğimiz bir gün. Böyle bir günde bize değer kattığınız için teşekkür ederim. Biz buradayız efendim; Türkiye'nin yaşadığı bütün zorluklara rağmen yılmayacağız, korkmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü zorluğu hep birlikte yeneceğiz. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf; yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, ruhun şad olsun Mustafa Kemal Atatürk." dedi.

Konuşma sonrasında Yeni Türkü konseri coşkuyla devam etti.

ANKA / Yerel