Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'dan Çiğli Belediyesi ile Sınır Davasına İlişkin Açıklama: "Karar Sınır Belirleme Sürecinin Yeniden Başlaması...

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediyesi’yle devam eden sınır davasıyla ilgili “Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün kamuoyuna yaptığı açıklama yanlış anlaşılmaya yol açmaktadır. Bahse konu karar sınır belirleme sürecinin yeniden başlaması yönündedir. Kesin hüküm sonrasında yeniden sınır kurulması hususunda ilgili bakanlıklar nezdinde üçlü kararname gerekmektedir. Dolayısıyla karar sonrası yeniden bir tespit sürecine girilmiştir. Sonuç olarak idari ve hukuki süreç devam etmekte olup, henüz iki ilçe arasında herhangi bir sınır değişimi hükmü kurulmamıştır" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediyesi'yle devam eden sınır davasıyla ilgili "Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün kamuoyuna yaptığı açıklama yanlış anlaşılmaya yol açmaktadır. Bahse konu karar sınır belirleme sürecinin yeniden başlaması yönündedir. Kesin hüküm sonrasında yeniden sınır kurulması hususunda ilgili bakanlıklar nezdinde üçlü kararname gerekmektedir. Dolayısıyla karar sonrası yeniden bir tespit sürecine girilmiştir. Sonuç olarak idari ve hukuki süreç devam etmekte olup, henüz iki ilçe arasında herhangi bir sınır değişimi hükmü kurulmamıştır" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediyesi ile sınır davasına ilişkin açıklama yaptı. Tugay'ın açıklaması şöyle:

"Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yaptığı açıklama üzerine hem ulusal medya hem de sosyal medya mecralarında yayınlanan, komşu olan Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri arasında sınır çizilmesine ilişkin haberler nedeniyle kamuoyu açıklaması gerekliliği doğmuştur.

Çiğli ilçesi 27.05.1992 tarih 3806 sayılı kanunla Karşıyaka ilçesi bünyesinden ayrılmak sureti ile kurulmuştur. Çiğli Belediyesi tüzel kişiliğinin kazanılması bu kanunla olmuştur. Kuruluş tarihinden bu yana, çizilen sınırlara karşılıklı olarak itirazlar olmuş, alınan idari kararlara yönelik iptal davaları açılmış, süreç bugüne kadar ulaşmıştır.

Çiğli Belediyesi tarafından sınırların yeniden belirlenmesi adına üçlü kararnamenin iptali için İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açılmış ve kararın iptali ile sonuçlanmıştır. Çiğli Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamaya konu olan dava üçlü kararname kararının iptali için açılan davadır. Karşıyaka Belediyesi bu davada taraf değildir; hak ve menfaatlerinin korunması için davaya müdahil olmuştur.

Mevcut durumda dava konusu olan 4. sınır kararı ise üçlü kararname sonrası 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. İzmir 1. İdare Mahkemesince 24.07.2018 gün 2018/872 sayılı kararınca dava konusu olan 06.09.2011 gün 2011/674 sayılı işlemin iptali yolunda hüküm kurulmuştur.

"BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ'NÜN KAMUOYUNA YAPTIĞI AÇIKLAMA YANLIŞ ANLAŞILMAYA YOL AÇMAKTADIR"

Bu konuya ilişkin Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün kamuoyuna yaptığı açıklama yanlış anlaşılmaya yol açmaktadır. Bahse konu karar sınır belirleme sürecinin yeniden başlaması yönündedir. Kesin hüküm sonrasında yeniden sınır kurulması hususunda ilgili bakanlıklar nezdinde üçlü kararname gerekmektedir. Dolayısıyla karar sonrası yeniden bir tespit sürecine girilmiştir.

Sonuç olarak idari ve hukuki süreç devam etmekte olup, henüz iki ilçe arasında herhangi bir sınır değişimi hükmü kurulmamıştır. Açıklamalara konu olan son durumda sınır belirleme çalışmalarının hukuki süreçlerle devam edeceğini, henüz kesinleşen bir karar olmadığını, yaşanan çelişkilerin tapulama sınırı ile idari sınır kavramlarının karıştırılıyor olmasından kaynaklandığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Açıklamada, 1992-2023 yılları arasındaki dava süreciyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Çiğli ilçesi 27.05.1992 tarih 3806 sayılı kanunla Karşıyaka ilçesi bünyesinden ayrılmak sureti ile kurulmuştur. Çiğli Belediyesi tüzel kişiliğinin kazanılması bu kanunla olmuştur. Söz konusu kanun maddesi ekinde yer alan (7) sayılı listede Çiğli İlçesinin hangi mahallelerden oluştuğu açıkça belirtilmektedir. Burada Çiğli ilçesinin Karşıyaka İlçesi ile sınırı olarak kabul edilen mahalle İstasyonaltı Mahallesidir. Günümüzde ihtilaflı olan Yalı Mahallesi ekli listede yer almamıştır. Çiğli ilçesinin kurulması sonrasında teknik ve bilimsel anlamda iki ilçe sınırı 27.06.1995 gün 95/44484 sayılı ortak kararname ile oluşturulmuştur. Ancak 1995 tarihli bu üçlü kararnameye karşı Çiğli Belediyesinin açmış olduğu dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesince iptali yolunda hüküm kurulmuştur. Danıştay 8. Dairesinin iptal kararı gerekçesinde yer alan 1930 yılından kalma sınırın gerçekte var olmadığı, iptal kararının fiilen uygulanması mümkün olmamıştır. Danıştay 8. Dairesince 1998 tarihinde verilen kararın neden uygulanamaz hükmünde olduğundan bahsetmekte fayda bulunmaktadır. Bu kararda iptal gerekçeleri;

-İki ilçe arasındaki sınırın tamamının belirlenmediği,

-1998 tarihli Danıştay Kararında Çiğli İlçesi merkez belediyesinin sınırlarının da 1580 sayılı yasaya göre henüz belirlenmediği,

-Mülki ayrılma ve birleşme ile köy kurulması ve kaldırılması hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, bir sınır uyuşmazlığı çıktığında öncelikle bölgede il idaresi yasası veya belediye yasasına göre çizilmiş bir sınırın olup olmadığının, çizilmiş bir sınır var ise uygulanabilirliğinin toprak üzerinde araştırılacağı, sınır yoksa veya çizilmiş olan sınır noktaları arazide belirginlik ve değişmezlik niteliğini yitirmiş ise yeniden sınır çizilmesini gerektiren coğrafi, sosyal, ekonomik, hukuki ve idari nedenlerin açıklanacağı, yeni bir sınır öneriliyor ise değişiklik gerekçelerinin de açıkça gösterileceği öngörülmüştür. Bilirkişilerce alınan bu Danıştay Kararının özellikle bozma gerekçeleri dikkate alınarak iki ilçe arasındaki sınırın değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

"TAPULAMA SINIRI İLE İDARİ SINIR KAVRAMLARININ KARIŞTIRILIYOR"

Danıştay kararının uygulanamamasından doğan çelişki tapulama sınırı ile idari sınır kavramlarının karıştırılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Tapulama sınırı ve idari sınır kavramları gerek zemin ve teknik açıdan gerekse hukuki açıdan birbirinden farklı kavramlardır.

Kaldı ki Çiğli ilçesinin kurulması Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu iptal kararı sonrasında ikinci olarak 29.08.2005 gün ve 2005/7431 sayılı üçlü kararname oluşturulmuş ancak söz konusu kararname ile belirlenen sınır Çiğli Belediye Başkanlığı ve Karşıyaka Belediye Başkanlığı tarafından idari yargı nezdinde ayrı ayrı dava konusu edilmiş ve iptali yolunda hüküm kurulmuştur.

İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen iptal kararı sonrasında oluşturulan Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri arasındaki sınırın belirlenmesi hakkındaki 02.02.2008 gün ve 2008/9753 sayılı sınır kararına karşı Belediye Başkanlığımız tarafından İzmir 3. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada anılan mahkemece 04.06.2008 tarihinde hukuka uyarlılığı bulunmayan dava konusu sınır kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Açılan davanın mahkemece yapılan yargılaması sonucunda da 25.12.2008 gün 2008/2413 K. sayılı kararı ile dava konusu sınır kararının iptali yolunda karar verilmiştir.

Mahkemece verilen iptal kararının gerekçesinde Yalı Mahallesine ilişkin hizmetlerin Karşıyaka Belediyesi tarafından yerine getirildiği 3806 sayılı kanun ile Çiğli Belediyesine bağlanan mahalleler arasında Yalı Mahallesinin yer almadığı ve bu suretle Yalı Mahallesinin Çiğli Belediye sınırlarına katacak şekilde sınır belirlenmesinin hukuka uygun olmayacağı belirtilmektedir."