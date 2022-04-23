Kars'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

KARS (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi konuldu. Ardından Valilik önündeki tören alanına geçildi. Buradaki tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Kars Milli Eğitim Müdür Vekili Harın Yenice yaptı.

Yenice, "Mili iradenin temsil edildiği meclisimizin açılışın 102'inci yıldönümüne ulaşmanın heyecanı ile kavuşmuş olduğumuz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı daha sevinçle, coşkuyla kutlamaktayız. Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve onun milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır öngörüsüyle tutuşturduğun bağımsızlık meşalesi 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir ışık haline gelmiştir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nce 23 Nisan Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalyaları Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, tarafından verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı daha sonra İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından okunan şiirler ve bir birinden güzel gösterilerle son buldu.

Törene; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Aslan, Başsavcı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutan Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, resmi daire müdürleri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel