Kars Baro Başkanı Yağcı: 'Avukatlık adaletin en güçlü teminatıdır'

Kars Baro Başkanı Avukat Necat Yağcı, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada avukatlık mesleğinin yalnızca bir iş kolu değil, adaletin, vicdanın ve insan onurunun savunucusu olan kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Yağcı, meslektaşlarıyla birlikte adaletin ortak paydasında buluşmanın anlam ve önemine dikkat çekti.

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla Sarıkamış'ta bir otelin toplantı salonda avukatlar bir araya geldi. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği buluşmada katılımcılara seslenen Kars Baro Başkanı Avukat Necat Yağcı, avukatlığın toplumdaki yerine değindi. Yağcı, bu mesleğin bireylerin hak arama özgürlüğünün en önemli güvencelerinden biri olduğunu ifade etti. Avukatların yalnızca hukuki süreçlerde değil, aynı zamanda toplumsal denge ve adalet duygusunun korunmasında aktif rol üstlendiğini belirtti.

Yağcı, "Bizler bireylerin sesini hukuk çerçevesinde duyuran, en zor anlarında onların yanında olan bir sorumluluğu taşıyoruz. Bu yönüyle avukatlık, yalnızca hukuki değil aynı zamanda toplumsal bir hizmettir" dedi.

"Cübbe bir zırh, bir vicdan nöbetidir"

Avukatlık mesleğinin sembollerinden biri olan cübbenin anlamına da değinen Yağcı, dikkat çekici ifadeler kullandı. Cübbenin sıradan bir kıyafet olmadığını belirten Yağcı, onun adalet mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi. Yağcı, "Bir avukatın cübbesi; bir yetimin hakkını ararken giyilen bir zırh, haksızlığa karşı yükselen bir çığlık ve adalet yerini bulana kadar tutulan bir nöbettir" diye konuştu.

"Adalet birlikte işleyen kutsal bir yapıdır"

Adaletin tek bir unsurdan oluşmadığını vurgulayan Başkan Yağcı, yargı sisteminin tüm bileşenlerinin uyum içinde çalışması gerektiğini dile getirdi. Hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personelinin bir bütün olduğunu ifade etti. Baro Başkanı Necat Yağcı, "Adalet; kürsüdeki hakimlerimizle, dosyaları inceleyen savcılarımızla, kalem personelimizle ve müdafanın yılmaz temsilcisi avukatlarla birlikte anlam kazanır" şeklinde konuştu.

"Yeni Anayasa tartışmalarına hukuki perspektif"

Türkiye gündeminde yer alan yeni anayasa tartışmalarına da değinen Yağcı, bu sürecin yalnızca teknik bir metin hazırlığı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni anayasanın; insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerin güçlendirilmesi açısından bir fırsat olduğunu belirten Yağcı, avukatların bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Avukatların sorunları göz ardı edilemez"

Konuşmasında meslektaşlarının yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Yağcı, avukatların özlük hakları, ekonomik şartları ve çalışma güvenliğinin iyileştirilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı. Yağcı, "Güçlü bir avukat, güçlü bir savunma demektir. Güçlü savunma ise sarsılmaz bir adalet sisteminin temelidir. Bu nedenle taleplerimiz bir ayrıcalık değil, adaletin sağlıklı işlemesi için gerekliliktir" ifadesini kullandı.

"Pusulamız vicdan, yolumuz adalet"

Konuşmasının sonunda tüm hukuk camiasına seslenen Yağcı, özveriyle çalışan meslektaşlarına ve yargı mensuplarına teşekkür etti. Hukukun yalnızca kitaplarda değil, vicdanlarda da yer bulması gerektiğine dikkat çekti.

Yağcı, "Gecesini gündüzüne katan tüm meslektaşlarımızın, adalet için emek veren herkesin 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Yolumuz adalet, pusulamız her zaman vicdan olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Sarıkamış'ta düzenlenen etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Adalet Komisyonu Başkanı Emrah Turan, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Akif Akar, Baro Başkanı Avukat Necat Yağcı ve avukatlar katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı