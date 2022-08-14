Karaman haberi! Karaman'ın 15 bin kişilik stadında sona doğru

Karaman genel haberine göre Karaman'ın 15 bin kişilik stadında sona doğru UEFA standartlarına göre 5 yıl önce yapımına başlanan ve bu yılın Aralık ayında teslim edilmesi beklenen stadyumda koltuk takma işlemleri devam ediyor Milletvekili Selman Oğuzhan Eser: "Birçok süper lig takımında bulunmayan bir stadyum"KARAMAN...

Karaman'ın 15 bin kişilik stadında sona doğru

UEFA standartlarına göre 5 yıl önce yapımına başlanan ve bu yılın Aralık ayında teslim edilmesi beklenen stadyumda koltuk takma işlemleri devam ediyor

Milletvekili Selman Oğuzhan Eser :

"Birçok süper lig takımında bulunmayan bir stadyum"

KARAMAN Karaman'a UEFA standartlarına göre 5 yıl önce yapılına başlanan 15 bin kapasiteli yeni şehir stadyumunda sona yaklaşıldı.

Kırmızı-beyaz renklere sahip olan stadyumda koltuk yerleştirme işlemleri devam ediyor. Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkiinde 5 yıl önce temeli atılan stadyumun yüklenici firma tarafından bu yılın Aralık ayında teslim edilmesi bekleniyor. UEFA standartlarına göre yapılan stadyumda 241 kişilik protokol tribünü, 25 loca salonu, 2 farklı protokol ağırlama salonu, 155 kişilik basın tribünü, 100 kişilik toplantı salonu, kafeterya, açık ve kapalı olmak üzere 417 araçlık otopark bulunuyor. Zemini alttan ısıtmalı olan stadyumda seyircilerin üşümemesi için tribünlerde de ısıtma sistemi bulunuyor. AK Parti Karaman Milletvekili Avukat Selman Oğuzhan Eser, yapımında sona yaklaşılan yeni şehir stadyumunda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkından bilgiler aldı.

"Birçok süper lig takımında bulunmayan bir stadyum"

AK Parti Karaman Milletvekili Avukat Selman Oğuzhan Eser, böyle bir stadyumun Karaman için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Milletvekili Eser, stadyumda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Stadyum bu yılın Aralık ayında Karaman Futbol Kulübünün kullanımına açacağız. Stadyumumuz ihale bedeli 80 milyon lira olarak yapıldı. Ancak bugün baktığımız da değeri 1 milyar lirayı aşıyor. Çok değerli bir stadyum ve birçok şehirde yok. Yine birçok süper lig takımında da olmayan bir stadyum. Stadyumumuzun seyirci kapasitesi 15 bin kişiliktir. Bizler spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da sporcuya çok çok önem veriyor. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın yaptığı spor yatırımları ve sporculara verdiği destek ile uluslararası müsabakalarda ülkemizden birçok dalda dünya birincileri ve Avrupa birincileri çıktı. Bundan sonraki yatırımlarda gençliğin ve gençlerin spora yönelmesi yönünde olacak. Bizlerde bu yatırımları yakinen takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Stadyumun UEFA standartlarında olduğunu da dile getiren Eser, stadyumda 25 loca bulunuyor. 2 tane skorboard var. Kafeterya var. Stadyumun zemini alttan ısıtmalı olduğu gibi, seyircilerin kış mevsiminde üşümemeleri içinde yukarıdan da ısıtmalıdır. Dolayısıyla stadyumda her şey düşünülmüş" diye konuştu.