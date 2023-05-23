Karaman'da 'Genç Muhafızlar' hafızlık yarışmasının bölge finali yapıldı

Karaman'da düzenlenen "Genç Muhafızlar" hafızlık yarışmasının 6'ncı bölge finali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleşen "Genç Muhafızlar" hafızlık yarışması bölge finaline Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve Din Öğretim Genel Müdürlüğü Temsilcisi Fatih Maltepe'nin konuşmaları ile başlayan program Vali Tuncay Akkoyun'un konuşmaları ile devam etti.

Mevlana'nın yurdu Şeyh Edebali'nin toprağı irfan ve hikmet pınarı Kadim şehir Karamanı ziyaretleri ile onurlandıran her bir hafıza ve hocaya gönülden teşekkür eden Vali Akkoyun, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin ve ilim rütbesinin en yüce rütbe olduğu belirterek yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim'in insanların kalbini, dünyasını ve ahiretini imar ettiğini dile getiren Vali Akkoyun, "Sizler, kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip, kalplerinize nakşederek bu dünyada sahip olunabilecek en ulvi unvanlardan biri olan 'Hafızlık' unvanına sahipsiniz. Cenab-ı Hak 'Kur'an'ı biz indirdik, Onu biz muhafaza edeceğiz.' buyurmaktadır. Rabbimiz, siz hafızlarımız aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i koruyor, muhafaza ediyor. Sizler, Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesine vesile olduğunuz gibi yaşantınızla, ahlakınızla, erdemli duruşunuzla aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de muhafaza ediyorsunuz" dedi.

"Kur'an-ı Kerim'i kendimize minhac, zikrini kalbimize miraç etmeliyiz"

Vali Akkoyun, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve manası ile bir bütün olarak hayata geçirilmesinin gerekliliğini belirterek, "Mukaddes kitabımızı güzel bir kıraatle okurken manası üzerine tefekkür etmeli, ömrümüzü Kur'an ile süslemeliyiz. Son dönem büyük müfessirlerinden Elmalılı Hamdi Yazır'ın meşhur duasında ifade ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'i kendimize minhac, zikrini kalbimize miraç etmeliyiz. Şunu unutmayalım ki, nerede bir Kur'an tilaveti, nerede bir hafızımızın davudi sesini duyarsak orada rahmet vardır, bereket vardır, huzur vardır, sekinet vardır. Rabbim bağımsızlığımızın sembolü minarelerimizden ezan seslerini, birlik ve beraberliğimizin sembolü camilerimizin kubbelerinden de Kur'an tilavetlerini kıyamete kadar eksik etmesin" şeklinde konuştu.

Konuşmasına yarışmayı düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığına, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ve İl Müdürlüklerine teşekkür ederek devam eden Vali Akkoyun, "Peygamber Efendimiz'in Hadis-i Şerifinde ifade ettiği gibi 'Kur'an'ı Kerim'i okuyan ve hükümleriyle amel eden evladın, anne ve babasına kıyamet günü bir taç giydirilir ki bu tacın ışığı güneş ışığından daha güzeldir.' müjdesine mazhar olan, hafızlarımızın kıymetli anne-babalarını tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi, rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i bir ömür hayatına geçiren, yaşamını Kur'an-ı Kerim ile güzelleştiren kullarından eylesin" ifadelerini kullandı.

Programa Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum amirleri, veliler ve vatandaşlar da katıldı. - KARAMAN