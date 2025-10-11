Karaelmas Ekspresi Zonguldak'ta Yoğun İlgiyle Karşılandı

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, üçüncü seferini gerçekleştirdiği Zonguldak'ta Madenci Korosu tarafından karşılandı.

13 Haziran'da ilk seferini gerçekleştiren Karaelmas Ekspresi, " Batı Karadeniz'i Keşfet" temasıyla Zonguldak'ın tarihi ve kültürel mirası, Filyos'un eşsiz kıyıları, Yenice ormanları, Çankırı'daki büyüleyici Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu gibi destinasyonları kapsayan özel bir rota sunuyor. Yataklı tren konaklamasıyla konforlu bir seyahat imkanı sağlayan ekspres, bölge turizmine canlılık katmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde Zonguldak Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, üçüncü seferinde Zonguldak Tren Garı'na geldi. Yolcular, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Yolcuları garda Madenci Korosu karşıladı. Yer altı maden işçilerinden oluşan grup, seslendirdiği eserlerla ziyaretçileri zaman zaman hüzünlendirirken, zaman zaman da neşelendirdi. Türkiye'de başka örneği bulunmayan Madenci Korosu'nun şarkılarına eşlik eden ziyaretçiler, mini konserin ardından Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etti.

"Tren tam dolulukla geldi"

Trenin tam dolulukla Zonguldak'a ulaştığını anlatan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, "Açıkçası ilk iki seferde biraz tanıtım odaklıydı. İnsanlar belki duymamışlardı, görmemişlerdi. Üçüncü seferimizde daha çok yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Şu anda tam dolulukla geldiğimizi söyleyebiliriz. Toplamda 240 kapasitenin 228'i dolu durumda. Bir de teknik ekiplerimiz eşlik ettiği için onlara yolcu alamadık. Dolayısıyla tam dolulukta gittiğimizi söyleyebiliriz. Dördüncü seferde de talepler benzer şekilde. Şu anda yüzde 100 tahsis edilmiş durumda. Açıkçası bu da bizi mutlu ediyor. Batı Karadeniz bölgesinin trenle farklı şekillerde keşfedilmesi bizlerde mutluluk oluşturuyor. Amacımız da zaten buydu. Bölgemizi trenle, farklı şekillerde bütüncül destinasyon olarak tanıtmak hedefimizdi. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, BAKKA ve Zonguldak Valliğimize katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

KKTC'den Batı Karadeniz'i keşfetmeye geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Batı Karadeniz'e keşfetmek için geldiğini belirten Şerife Tutku, sosyal medya aracılığıyla Karaelmas Ekspresi'ni öğrendiklerini söyledi. Tutku, "Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Karaelmas Ekspresi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geliyoruz. Sosyal medyadan duyduk. Deneyimlemek istedik. Batı Karadeniz de sevdiğimiz bölgemiz. Madenci Korosu bizi karşıladı. Çok güzel bir jest olmuş. Emeklerine sağlık. Umarım daha uzun soluklu devam ederler" şeklinde konuştu.

Tur rehberi Elçin Yıldız Şimşek de ikinci kez Karaelmas Treni ile Zonguldak'a geldiğini belirterek, "Zonguldak'a giriş yaptığımızda bizi madenci korosu karşıladı. Çok güzel ezgilerle birlikte kente adım atmış olduk. İlk olarak Maden Müzesi'ne geldik. Müze ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Zonguldak feneri, liman, limanağzı, varagel tüneli gezmeyi planlıyoruz. Karaelmas Treniyle birlikte hareket etmiş olmak özellikle benim için ikinci seferde burada olmuş olmak çok güzel bir tecrübe oldu. Rehber olarak tren turlarını çok seviyorum. Ama Zonguldak Karaelmas Treni'nin nostaljisi bizim için gerçekten çok başka bir noktaya getirdi" dedi.

Karaelmas Ekspresi ile Zonguldak'a gidileceği haberini alınca çok heyecanlandığını söyleyen Berrin Cerrahoğlu, Maden Müzesi'ni gezerek. "Çünkü hem trenin güzergahı çok hoştu oem de trenin adı bile güzeldi. Çok merak ettiğim bir şehirdi. Maden olaylarını yaşımız gereği biliyoruz. Neler yaşandığına şahidiz. Maden Müzesi'ni görmek için de çok heyecanlandım" şeklinde konuştu.

Gökgöl Mağarası'nı gezen İlknur Kara da, "Çok güzel bir atmosferi var. Bence çok güzel görülmesi gereken yerler. Benim zaten çok sevdiğim görmek istediğim yerlerden birisiydi. Mağaralara çok ilgim var. Bu konuda çok beğendim" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK