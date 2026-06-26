KKTC'de Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü kutlandı

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü, KKTC'de düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve ailelerinin bir araya geldiği programda komando, keskin nişancı, zırhlı araç, insansız hava aracı ve bomba arama köpeği gösterileri gerçekleştirilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kuruluş yıl dönümü mesajları da paylaşıldı. Programın açılışında yapılan konuşmada, Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümünün gururla kutlandığı belirtilerek, davetlilere gün boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi verildi.

"Türk askeri geleneğinin taşıyıcısı olmanın gururunu yaşıyoruz"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yayımladığı mesajında, Kara Kuvvetleri'nin Türk ordusunun en köklü unsuru olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kara Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensupları; Mete Han'ın askeri dehasıyla M.Ö. 209 yılında temelleri atılan Türk ordusunun en büyük ve en köklü unsuru olan Türk askeri geleneğinin taşıyıcısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz"

Tokel, Türk askeri tarihinin Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan köklü bir miras olduğunu vurgulayarak, "Göçebe bir topluluğu dünyanın en disiplinli ordusuna dönüştürerek Türklerde vatan ve millet kavramının temellerini atan Mete Han'dan, Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan Sultan Alparslan'a, çağlara hükmeden Fatih Sultan Mehmet'ten Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan binlerce yıllık Türk askeri tarihi, nesilden nesile aktarılan köklü bir mirastır" ifadelerini kullandı.

Türk Kara Kuvvetleri'nin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde dönüşümünü sürdürdüğünü ifade eden Tokel, "Geçmişin sürat, strateji ve teşkilatçılık anlayışını; 1 milyon dron vizyonumuzla şekillenen insansız sistemler, uzun menzilli füze sistemleri, katmanlı hava savunma kabiliyeti ve 'gömülmezsen gömülürsün' anlayışını esas alan tahkimat tedbirleriyle geleceğe taşıyan Kara Kuvvetlerimiz, geleneksel disiplinini çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyle birleştirmektedir" dedi. Tokel, Kara Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki harekatların yanı sıra NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve AGİT görevleri kapsamında Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar ve Somali gibi ülkelerde görev yaparak küresel barışa katkı sunduğunu belirtti. Mesajının devamında Kara Kuvvetleri'nin yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirdiği sistemlerle gücünü artırdığını ifade eden Tokel, "Karar destek, hedef tespiti, elektronik harp, siber kabiliyetler ve yapay zeka entegrasyonuna yönelik adımlar atarak çok boyutlu muharebe ortamına uygun yeni nesil bir kuvvet yapısına dönüşümünü sürdürmekte; sahip olduğu insansız sistemlerle yalnızca karada değil göklerde de operasyonel gücünü zirveye taşımaktadır" dedi.

Tokel, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da asil milletimizin huzur ve güvenliği için kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

"2235 yıllık köklü geçmişin gururunu yaşıyoruz"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da mesajında Kara Kuvvetleri'nin dünyanın en eski ordularından biri olduğuna dikkat çekerek "M.Ö. 209 yılında Mete Han tarafından temelleri atılan ve 2235 yıllık köklü geçmişiyle dünyanın en eski ve en saygın ordularından biri olan Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri'nin Mete Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan askeri mirasın temsilcisi olduğunu belirterek "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ordumuz Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir' sözü, Türk ordusunun milletimiz nezdindeki anlam ve değerini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Mesajında Kara Kuvvetleri personeline teşekkür eden Bayraktaroğlu, şehitleri rahmetle andığını, gazilere ve ailelerine şükranlarını sunduğunu ifade ederek, tüm personelin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Kara Kuvvetlerimiz dünyanın en saygın kara kuvvetleri arasında"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajında Kara Kuvvetleri'nin köklü geçmişine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milattan önce 209 yılında Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerimiz; köklü gelenekleri, asırların birikimiyle şekillenen üstün muharebe tecrübesi, nitelikli personeli, sahip olduğu modern silah ve sistemleriyle dünyanın en saygın ve seçkin kara kuvvetleri arasında müstesna bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı. Kara Kuvvetleri'nin yalnızca Türkiye'nin güvenliği için değil, küresel barış ve istikrar için de önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Güler, "Benim de geçmişte komutanlığını yapmaktan büyük bir onur duyduğum Kara Kuvvetlerimiz; vatanımızın ve asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini icra etmekte, aynı zamanda küresel barış ve istikrara büyük katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dünyanın farklı coğrafyalarında gururla dalgalandırmaktadır" açıklamasını kullandı.

Kara Kuvvetleri personeline teşekkür eden Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üstlendiği her vazifeyi büyük bir özveri, yüksek sorumluluk bilinci ve sarsılmaz bir görev anlayışıyla yerine getiren Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline gönülden teşekkür ediyor; sonsuz gayretlerinden dolayı her birini gözlerinden öpüyorum"

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri'nin "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceğine inandığını belirterek, Mete Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm komutanları saygıyla andığını, aziz şehitlere rahmet, gazilere ise şükran dileklerini iletti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı